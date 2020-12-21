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Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники
Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники
Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:36
2020-12-21T14:25
россия
валерий герасимов
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым развитие российских вооружений и техники."Вчера вечером опросил начальника генерального штаба Валерия Алексеевича (Герасимова), сегодня с утра говорил с министром Сергеем Кужугетовичем (Шойгу) о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.
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россия, валерий герасимов, владимир путин, сергей шойгу, безопасность

Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники

13:36 21.12.2020 (обновлено: 14:25 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым развитие российских вооружений и техники.
"Вчера вечером опросил начальника генерального штаба Валерия Алексеевича (Герасимова), сегодня с утра говорил с министром Сергеем Кужугетовичем (Шойгу) о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:12Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин рассказал о создании новейшего вооружения
 
РоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
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