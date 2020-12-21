https://ria.ru/20201221/vooruzheniya-1590210673.html

Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники

Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники

Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:36

2020-12-21T13:36

2020-12-21T14:25

россия

валерий герасимов

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590220365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba5acb22d39172e13aca3f68b8434152.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым развитие российских вооружений и техники."Вчера вечером опросил начальника генерального штаба Валерия Алексеевича (Герасимова), сегодня с утра говорил с министром Сергеем Кужугетовичем (Шойгу) о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.

https://ria.ru/20201217/vooruzhenie-1589731072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий герасимов, владимир путин, сергей шойгу, безопасность