https://ria.ru/20201221/vooruzheniya-1590210673.html
Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники
Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым развитие вооружений и техники
Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:36
2020-12-21T13:36
2020-12-21T14:25
россия
валерий герасимов
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым развитие российских вооружений и техники."Вчера вечером опросил начальника генерального штаба Валерия Алексеевича (Герасимова), сегодня с утра говорил с министром Сергеем Кужугетовичем (Шойгу) о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.
https://ria.ru/20201217/vooruzhenie-1589731072.html
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