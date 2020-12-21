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До 2023 года 138 тысяч военнослужащих обеспечат постоянным жильем
До 2023 года 138 тысяч военнослужащих обеспечат постоянным жильем
Президент РФ Владимир Путин объявил, что к 2023 году 138 тысяч военнослужащих должны быть обеспечены постоянным, а еще почти 200 тысяч - служебным жильем. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:48
2020-12-21T13:48
2020-12-21T14:18
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил, что к 2023 году 138 тысяч военнослужащих должны быть обеспечены постоянным, а еще почти 200 тысяч - служебным жильем.Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент назвал повышение уровня социальных гарантий военных одной из приоритетных задач. Он напомнил, что с 1 октября этого года на 3% было проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. По его словам, не снижаются и темпы жилищного обеспечения."Таким образом, с 2018 по 2023 годы всего постоянным жильем будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным - 198 тысяч, причем с учетом компенсаций за поднаем жилья последняя цифра еще увеличится, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысячи человек", - сказал Путин.Он уточнил, что за последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих, а служебное жилье получили 108 тысяч военнослужащих. В 2021-23 годах постоянное жилье получат еще более 10 тысяч человек, служебное - 90 тысяч, отметил президент."Эффективно работает накопительно-ипотечная система. Только за 2018-2020 годы ее применение позволило обеспечить жильем свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие три года благодаря этой системе квартиры должны получить еще 55 тысяч человек", - добавил Путин.Президент заверил, что власти будут и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, а также военных пенсионеров."Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения, - и вы, уверен, разделяете такой подход - будет укреплять боеспособность армии и флота и безопасность страны, повысит и престиж военной службы", - заключил он.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
объявил, что к 2023 году 138 тысяч военнослужащих должны быть обеспечены постоянным, а еще почти 200 тысяч - служебным жильем.
Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент назвал повышение уровня социальных гарантий военных одной из приоритетных задач. Он напомнил, что с 1 октября этого года на 3% было проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. По его словам, не снижаются и темпы жилищного обеспечения.
"Таким образом, с 2018 по 2023 годы всего постоянным жильем будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным - 198 тысяч, причем с учетом компенсаций за поднаем жилья последняя цифра еще увеличится, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысячи человек", - сказал Путин.
Он уточнил, что за последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих, а служебное жилье получили 108 тысяч военнослужащих. В 2021-23 годах постоянное жилье получат еще более 10 тысяч человек, служебное - 90 тысяч, отметил президент.
"Эффективно работает накопительно-ипотечная система. Только за 2018-2020 годы ее применение позволило обеспечить жильем свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие три года благодаря этой системе квартиры должны получить еще 55 тысяч человек", - добавил Путин.
Президент заверил, что власти будут и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, а также военных пенсионеров.
"Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения, - и вы, уверен, разделяете такой подход - будет укреплять боеспособность армии и флота и безопасность страны, повысит и престиж военной службы", - заключил он.