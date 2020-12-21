Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590307802.html
В ЕК рассказали, как будет проходить вакцинация в странах Евросоюза
В ЕК рассказали, как будет проходить вакцинация в странах Евросоюза
Все взрослое население Евросоюза должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса в течение 2021 года, при этом в первые месяцы следующего года в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:44
2020-12-21T23:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866686_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_4eafe56c22872c3703fdddcbd1a7ec4e.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все взрослое население Евросоюза должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса в течение 2021 года, при этом в первые месяцы следующего года в ЕС не будет достаточного количества доз вакцины, чтобы обеспечить ею всех взрослых, говорится в материалах ЕК."Распространение (вакцины) начнется постепенно. Это означает, что в первые несколько месяцев не будет достаточно доз для вакцинации всех взрослых... Со временем поставки будут увеличиваться, и все взрослые должны получить возможность вакцинироваться в течение 2021 года", - говорится в материалах Еврокомиссии.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря, отметила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html
https://ria.ru/20201221/zabolevshie-1590304804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866686_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_6cefc482f94de63b9107f43a9aaab75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕК рассказали, как будет проходить вакцинация в странах Евросоюза

23:44 21.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все взрослое население Евросоюза должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса в течение 2021 года, при этом в первые месяцы следующего года в ЕС не будет достаточного количества доз вакцины, чтобы обеспечить ею всех взрослых, говорится в материалах ЕК.
"Распространение (вакцины) начнется постепенно. Это означает, что в первые несколько месяцев не будет достаточно доз для вакцинации всех взрослых... Со временем поставки будут увеличиваться, и все взрослые должны получить возможность вакцинироваться в течение 2021 года", - говорится в материалах Еврокомиссии.
Медицинский работник в защитном костюме в центре тестирования на коронавирус во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 22:51Распространение нового коронавируса
В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря, отметила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 22:40Распространение нового коронавируса
Более десяти заболевших новым видом COVID-19 нашли за пределами Британии
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния