https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590307802.html
В ЕК рассказали, как будет проходить вакцинация в странах Евросоюза
В ЕК рассказали, как будет проходить вакцинация в странах Евросоюза
Все взрослое население Евросоюза должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса в течение 2021 года, при этом в первые месяцы следующего года в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:44
2020-12-21T23:44
2020-12-21T23:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
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в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все взрослое население Евросоюза должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса в течение 2021 года, при этом в первые месяцы следующего года в ЕС не будет достаточного количества доз вакцины, чтобы обеспечить ею всех взрослых, говорится в материалах ЕК."Распространение (вакцины) начнется постепенно. Это означает, что в первые несколько месяцев не будет достаточно доз для вакцинации всех взрослых... Со временем поставки будут увеличиваться, и все взрослые должны получить возможность вакцинироваться в течение 2021 года", - говорится в материалах Еврокомиссии.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК разрешила использование на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря, отметила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире