https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590299165.html

Глава ЕК оценила сроки начала вакцинации в Евросоюзе

Глава ЕК оценила сроки начала вакцинации в Евросоюзе

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе при помощи первой одобренной вакцины от Pfizer/BioNTech может начаться 27-29 декабря, сказала глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T21:29

2020-12-21T21:29

2020-12-21T22:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мария князева

коронавирусы

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе при помощи первой одобренной вакцины от Pfizer/BioNTech может начаться 27-29 декабря, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видеозаявления."Вакцинация сможет начаться одновременно ... 27-28-29 декабря", - сказала она.Глава ЕК заявила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило эту вакцину и рекомендовала предоставить ей обусловленное разрешение на распространение в ЕС. Еврокомиссия в понедельник дала такое разрешение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/koronavirus-1589803668.html

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коронавирус covid-19, мария князева, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире