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Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе
Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе
Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белоруссии... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:22
2020-12-21T20:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.Ранее Пиневич заявил, что минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики."Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - приводит слова Пиневича Sputnik Беларусь.По его данным, на первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим числом людей. Вакцину они получат бесплатно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, в мире

Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе

13:22 21.12.2020 (обновлено: 20:24 21.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.
Ранее Пиневич заявил, что минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики.
"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - приводит слова Пиневича Sputnik Беларусь.
По его данным, на первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим числом людей. Вакцину они получат бесплатно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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