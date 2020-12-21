https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590207624.html

Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе

Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белоруссии... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:22

2020-12-21T13:22

2020-12-21T20:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

здоровье - общество

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.Ранее Пиневич заявил, что минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики."Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - приводит слова Пиневича Sputnik Беларусь.По его данным, на первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим числом людей. Вакцину они получат бесплатно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, в мире