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https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590186053.html
Франция назвала дату начала вакцинации от коронавируса
Франция назвала дату начала вакцинации от коронавируса
Франция начнет кампанию по вакцинации от коронавируса в воскресенье, заявил глава минздрава страны Оливье Веран. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:43
2020-12-21T11:53
жан кастекс
урсула фон дер ляйен
евросоюз
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
франция
в мире
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ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Франция начнет кампанию по вакцинации от коронавируса в воскресенье, заявил глава минздрава страны Оливье Веран."В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции. Прежде всего (будут вакцинированы – ред.) самые уязвимые – после медицинского осмотра, информации и получения согласия", - написал Веран в Twitter.В интервью радиостанции Europe 1 он отметил, что вакцинация во Франции начнется одновременно с другими европейскими странами, то есть с 27-28 декабря.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Во время второго этапа будут вакцинированы около 14 миллионов человек.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса.Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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жан кастекс, урсула фон дер ляйен, евросоюз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция, в мире

Франция назвала дату начала вакцинации от коронавируса

11:43 21.12.2020 (обновлено: 11:53 21.12.2020)
 
© AP Photo / Michel SpinglerМужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция
Мужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Франция начнет кампанию по вакцинации от коронавируса в воскресенье, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.
"В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции. Прежде всего (будут вакцинированы – ред.) самые уязвимые – после медицинского осмотра, информации и получения согласия", - написал Веран в Twitter.
В интервью радиостанции Europe 1 он отметил, что вакцинация во Франции начнется одновременно с другими европейскими странами, то есть с 27-28 декабря.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы около одного миллиона человек. Первая фаза вакцинации продлится от шести до восьми недель. Во время второго этапа будут вакцинированы около 14 миллионов человек.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса.
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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