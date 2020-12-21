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Распространение нового коронавируса
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Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС
Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления. РИА Новости, 21.12.2020
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления."Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", - сказала она.Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.
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урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., в мире

Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС

20:37 21.12.2020 (обновлено: 21:10 21.12.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.
"Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", - сказала она.
Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.
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