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Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС
Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:37
2020-12-21T20:37
2020-12-21T21:10
урсула фон дер ляйен
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
pfizer, inc.
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления."Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", - сказала она.Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.
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урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., в мире