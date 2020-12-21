https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590295116.html

Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС

Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС

Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:37

2020-12-21T20:37

2020-12-21T21:10

урсула фон дер ляйен

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

еврокомиссия

евросоюз

pfizer, inc.

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления."Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", - сказала она.Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., в мире