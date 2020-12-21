https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590261666.html

Медведев оценил ситуацию с транспортировкой вакцины от COVID-19 в регионы

Медведев оценил ситуацию с транспортировкой вакцины от COVID-19 в регионы

Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:26

2020-12-21T17:26

2020-12-21T17:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить оборудованием, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все регионы имеют определенные логистические мощности для хранения и транспортировки - знаю, что правительство над этим много работало - в тех объемах, в которых запланирован выпуск в гражданский оборот в декабре этого года. Но есть также информация, что часть распределительных центров нужно дооснастить оборудованием, чтобы обеспечить доставку запланированных объемов вакцины в I квартале следующего года. На это нужно обратить внимание", - заявил Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, экономика