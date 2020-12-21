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Медведев оценил ситуацию с транспортировкой вакцины от COVID-19 в регионы
Медведев оценил ситуацию с транспортировкой вакцины от COVID-19 в регионы
Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:26
2020-12-21T17:26
2020-12-21T17:26
распространение нового коронавируса
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить оборудованием, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все регионы имеют определенные логистические мощности для хранения и транспортировки - знаю, что правительство над этим много работало - в тех объемах, в которых запланирован выпуск в гражданский оборот в декабре этого года. Но есть также информация, что часть распределительных центров нужно дооснастить оборудованием, чтобы обеспечить доставку запланированных объемов вакцины в I квартале следующего года. На это нужно обратить внимание", - заявил Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, экономика