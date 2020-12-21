https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590258767.html

В Евросоюзе рекомендовали использование первой вакцины от коронавируса

В Евросоюзе рекомендовали использование первой вакцины от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использование на рынке Евросоюза первой вакцины от COVID-19, сообщила представитель... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:38

2020-12-21T17:38

2020-12-21T19:07

еврокомиссия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

pfizer, inc.

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использование на рынке Евросоюза первой вакцины от COVID-19, сообщила представитель пресс-службы агентства.Речь идет о препарате от Pfizer/BioNTech."Сегодня комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал обусловленное разрешение на использование на рынке первой вакцины от COVID для рынка ЕС", - сказала представитель пресс-службы агентства.По словам исполнительного директора агентства Имар Кук, вакцина предназначена для лиц старше 16 лет. "Рекомендация - для того, чтобы предотвратить коронавирус у людей старше 16 лет", - сказала она на пресс-конференции.Рекомендация ЕМА касается всех 27 стран Евросоюза. Теперь разрешение на распространение препарата в ЕС должна выдать Еврокомиссия.Кук напомнила, что заявка на одобрение вакцины была подана в EMA 1 декабря. Над столь оперативной оценкой вакцины "трудилось очень большое количество экспертов со всего ЕС", работа шла круглосуточно, сказала она. При этом агентство изучало информацию о препарате и до подачи заявки. Определенная оценка вакцины заняла всего лишь 11 недель, тогда как обычно это может быть год и более, добавила Кук. Решение агентства основано на данных клинических испытаниях с участием более 40 тысяч человек.По словам Кук, агентство пришло к выводу, что "вакцина соответствует стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству". Полученные данные "убедительно говорят" о том, что польза от использования вакцины выше рисков, добавила она.Работа ЕМА по этому препарату не заканчивается на данном этапе: агентство продолжит собирать и анализировать сведения о нем, чтобы использование вакцины основывалось на последних сведениях. Рекомендация о так называемом "обусловленном разрешении на использование на рынке", которую предоставила EMA по этой вакцине в понедельник, предполагает сбор дополнительной информации для безопасности вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590204649.html

https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, коронавирус covid-19, евросоюз, pfizer, inc.