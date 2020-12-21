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https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590247065.html
Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона"
Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона", чтобы к концу июня 2021 года выйти на... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:10
2020-12-21T16:10
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона", чтобы к концу июня 2021 года выйти на запланированный выпуск 11 миллионов доз."К настоящему моменту "Вектором" произведено 50 тысяч доз, первые партии доставлены в несколько регионов, до конца года в оборот поступит еще порядка 25 тысяч вакцин. Понятно, что здесь нужно ускорять работу по производству ее компонентов, так чтобы к концу июня следующего года выйти на запланированный в настоящий момент выпуск этой вакцины, то есть "ЭпиВакКороны" в объеме 11 миллионов доз", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Медведев отметил, что увеличение производства требует решения не только организационных, но и технологических задач."Минпромторг здесь ведет работу по обеспечению производителей оборудованием, сырьем, расходными материалами. К сожалению, многое по-прежнему приобретается за рубежом, мы это обсуждали неоднократно на совещаниях", - добавил он."Мы должны наращивать свои производственные компетенции, переходить на отечественную продукцию в соответствии с теми поручениями, которые прошли по указаниям президента и по решениям правительства, в кратчайшие сроки предпринимаются меры по снижению зависимости государства от зарубежных компонентов. Такие возможности, безусловно, у нас есть, и их нужно в максимальной степени использовать по линии ведущих российских институтов и организаций", - заявил Медведев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона"

16:10 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона", чтобы к концу июня 2021 года выйти на запланированный выпуск 11 миллионов доз.
"К настоящему моменту "Вектором" произведено 50 тысяч доз, первые партии доставлены в несколько регионов, до конца года в оборот поступит еще порядка 25 тысяч вакцин. Понятно, что здесь нужно ускорять работу по производству ее компонентов, так чтобы к концу июня следующего года выйти на запланированный в настоящий момент выпуск этой вакцины, то есть "ЭпиВакКороны" в объеме 11 миллионов доз", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Медведев отметил, что увеличение производства требует решения не только организационных, но и технологических задач.
"Минпромторг здесь ведет работу по обеспечению производителей оборудованием, сырьем, расходными материалами. К сожалению, многое по-прежнему приобретается за рубежом, мы это обсуждали неоднократно на совещаниях", - добавил он.
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"Мы должны наращивать свои производственные компетенции, переходить на отечественную продукцию в соответствии с теми поручениями, которые прошли по указаниям президента и по решениям правительства, в кратчайшие сроки предпринимаются меры по снижению зависимости государства от зарубежных компонентов. Такие возможности, безусловно, у нас есть, и их нужно в максимальной степени использовать по линии ведущих российских институтов и организаций", - заявил Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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