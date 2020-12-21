https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590247065.html

Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона"

Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона", чтобы к концу июня 2021 года выйти на... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:10

2020-12-21T16:10

2020-12-21T16:10

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить производство компонентов вакцины "ЭпиВакКорона", чтобы к концу июня 2021 года выйти на запланированный выпуск 11 миллионов доз."К настоящему моменту "Вектором" произведено 50 тысяч доз, первые партии доставлены в несколько регионов, до конца года в оборот поступит еще порядка 25 тысяч вакцин. Понятно, что здесь нужно ускорять работу по производству ее компонентов, так чтобы к концу июня следующего года выйти на запланированный в настоящий момент выпуск этой вакцины, то есть "ЭпиВакКороны" в объеме 11 миллионов доз", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Медведев отметил, что увеличение производства требует решения не только организационных, но и технологических задач."Минпромторг здесь ведет работу по обеспечению производителей оборудованием, сырьем, расходными материалами. К сожалению, многое по-прежнему приобретается за рубежом, мы это обсуждали неоднократно на совещаниях", - добавил он."Мы должны наращивать свои производственные компетенции, переходить на отечественную продукцию в соответствии с теми поручениями, которые прошли по указаниям президента и по решениям правительства, в кратчайшие сроки предпринимаются меры по снижению зависимости государства от зарубежных компонентов. Такие возможности, безусловно, у нас есть, и их нужно в максимальной степени использовать по линии ведущих российских институтов и организаций", - заявил Медведев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590217811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика