https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590235723.html
Россия поставит Узбекистану вакцину для выезжающих из страны мигрантов
Россия поставит Узбекистану вакцину для выезжающих из страны мигрантов
Россия поставит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:19
2020-12-21T15:19
2020-12-21T15:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТАШКЕНТ, 21 дек - РИА Новости. Россия поставит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в республику второй российской вакцины - "Эпиваккороны", заявил в понедельник журналистам посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщал РИА Новости, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии."Подписано соглашение о поставках еще 1 миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих (из Узбекистана - ред.) на заработки в Россию трудовых мигрантов", - сказал Тюрденев в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года.Посол сообщил, что в следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "Эпиваккорона".Дипломат также напомнил, что Россия первой стала поставлять в Узбекистан на безвозмездной основе тест-системы для диагностики коронавируса, а российские врачи и специалисты Роспотребнадзора самоотверженно трудились в "красных зонах", бок о бок с узбекскими коллегами спасая жизни людей в больницах и клиниках в республике."Но нельзя сказать, что это дорога с односторонним движением. Ташкент в непростой для обеих наших стран период также передал Москве несколько партий гуманитарных грузов со средствами индивидуальной защиты", - добавил Тюрденев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ташкент, узбекистан