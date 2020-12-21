https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590235723.html

Россия поставит Узбекистану вакцину для выезжающих из страны мигрантов

Россия поставит Узбекистану вакцину для выезжающих из страны мигрантов

Россия поставит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:19

2020-12-21T15:19

2020-12-21T15:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТАШКЕНТ, 21 дек - РИА Новости. Россия поставит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в республику второй российской вакцины - "Эпиваккороны", заявил в понедельник журналистам посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщал РИА Новости, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии."Подписано соглашение о поставках еще 1 миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих (из Узбекистана - ред.) на заработки в Россию трудовых мигрантов", - сказал Тюрденев в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года.Посол сообщил, что в следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "Эпиваккорона".Дипломат также напомнил, что Россия первой стала поставлять в Узбекистан на безвозмездной основе тест-системы для диагностики коронавируса, а российские врачи и специалисты Роспотребнадзора самоотверженно трудились в "красных зонах", бок о бок с узбекскими коллегами спасая жизни людей в больницах и клиниках в республике."Но нельзя сказать, что это дорога с односторонним движением. Ташкент в непростой для обеих наших стран период также передал Москве несколько партий гуманитарных грузов со средствами индивидуальной защиты", - добавил Тюрденев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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