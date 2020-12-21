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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590231358.html
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса
"Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:57
2020-12-21T22:35
новый штамм коронавируса в британии
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
коронавирусы
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее в Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм распространяется очень быстро и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, россия, великобритания

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

14:57 21.12.2020 (обновлено: 22:35 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, будет защищать. <...> Нет никаких показаний к тому, что не будет", — сказал он.

Ранее в Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм распространяется очень быстро и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыРоссияВеликобритания
 
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