https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590231358.html

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

"Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:57

2020-12-21T14:57

2020-12-21T22:35

новый штамм коронавируса в британии

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россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее в Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм распространяется очень быстро и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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