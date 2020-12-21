https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590217811.html

Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против нового штамма

Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против нового штамма

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", эффективна против разнородных штаммов коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:02

2020-12-21T14:02

2020-12-21T14:02

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", эффективна против разнородных штаммов коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией."Геном любого вируса изменяется неравномерно – есть участки вариабельные, а есть – консервативные, скорость накопления мутаций в которых существенно ниже. Одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/koronavirus-1590205741.html

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