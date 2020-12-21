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Гинцбург сообщил о начале испытаний совместной с AstraZeneca вакцины
Гинцбург сообщил о начале испытаний совместной с AstraZeneca вакцины
Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и компании AstraZeneca от коронавируса начинаются, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:59
2020-12-21T12:59
2020-12-21T12:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и компании AstraZeneca от коронавируса начинаются, заявил директор центра Александр Гинцбург."В ближайшее время, уже фактически сейчас, начинаются клинические испытания. Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", - сказал Гинцбург в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, компанией AstraZeneca и РФПИ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, общество