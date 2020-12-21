https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590202758.html

Гинцбург сообщил о начале испытаний совместной с AstraZeneca вакцины

Гинцбург сообщил о начале испытаний совместной с AstraZeneca вакцины

Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и компании AstraZeneca от коронавируса начинаются, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:59

2020-12-21T12:59

2020-12-21T12:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и компании AstraZeneca от коронавируса начинаются, заявил директор центра Александр Гинцбург."В ближайшее время, уже фактически сейчас, начинаются клинические испытания. Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", - сказал Гинцбург в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, компанией AstraZeneca и РФПИ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, общество