https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590202505.html

Еще 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот

Еще 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот

Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в гражданский оборот в ближайшее время, на сегодня отгружено 440 тысяч доз, заявил директор... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:59

2020-12-21T12:59

2020-12-21T12:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в гражданский оборот в ближайшее время, на сегодня отгружено 440 тысяч доз, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В настоящее время в гражданский оборот отгружено более 400 тысяч доз вакцины, точнее 440 (тысяч - ред.), и через два-три дня будет направлено в гражданский оборот еще 200 тысяч доз вакцины", - сказал Гинцбург во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин