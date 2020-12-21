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Еще 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Еще 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в гражданский оборот в ближайшее время, на сегодня отгружено 440 тысяч доз, заявил директор... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:59
2020-12-21T12:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в гражданский оборот в ближайшее время, на сегодня отгружено 440 тысяч доз, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В настоящее время в гражданский оборот отгружено более 400 тысяч доз вакцины, точнее 440 (тысяч - ред.), и через два-три дня будет направлено в гражданский оборот еще 200 тысяч доз вакцины", - сказал Гинцбург во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин

Еще 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот

12:59 21.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в гражданский оборот в ближайшее время, на сегодня отгружено 440 тысяч доз, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В настоящее время в гражданский оборот отгружено более 400 тысяч доз вакцины, точнее 440 (тысяч - ред.), и через два-три дня будет направлено в гражданский оборот еще 200 тысяч доз вакцины", - сказал Гинцбург во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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