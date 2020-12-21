https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590197472.html

Гинцбург рассказал, что даст комбинация вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Гинцбург рассказал, что даст комбинация вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:38

2020-12-21T12:38

2020-12-21T13:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

astrazeneca

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Российский фонд прямых инвестиций вместе с центром Гамалеи обратился к корпорации AstraZeneca с предложением о возможности использования одного из двух компонентов, которые входят в российскую вакцину "Спутник V",… для того чтобы усилить возможную эффективность вакцины AstraZeneca", - сказал он во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.По словам Гинцбурга, коллеги оценили предложение положительно и предположили, что это "действительно не только усилит возможную иммунологическую эффективность, но и создаст более продолжительную защиту".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, astrazeneca