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Гинцбург рассказал, что даст комбинация вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Гинцбург рассказал, что даст комбинация вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:38
2020-12-21T12:38
2020-12-21T13:33
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
astrazeneca
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Российский фонд прямых инвестиций вместе с центром Гамалеи обратился к корпорации AstraZeneca с предложением о возможности использования одного из двух компонентов, которые входят в российскую вакцину "Спутник V",… для того чтобы усилить возможную эффективность вакцины AstraZeneca", - сказал он во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.По словам Гинцбурга, коллеги оценили предложение положительно и предположили, что это "действительно не только усилит возможную иммунологическую эффективность, но и создаст более продолжительную защиту".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, astrazeneca