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https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590187973.html
Гинцбург назвал число разрешенных к применению доз "Спутника V"
Гинцбург назвал число разрешенных к применению доз "Спутника V"
Около 350 тысяч доз вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже произведено и разрешено к применению, на еще 150 тысяч доз в ближайшее время будет получено РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:00
2020-12-21T12:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 350 тысяч доз вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже произведено и разрешено к применению, на еще 150 тысяч доз в ближайшее время будет получено разрешение, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Для гражданского оборота имеют разрешение на настоящий момент 350 тысяч доз вакцины... (Глава Минздрава РФ) Михаил Альбертович Мурашко произносил, что в реестре вакцинированных там два дня тому назад, кажется, 30 тысяч человек... У меня вот на складе... еще 250 тысяч доз вакцины находится. К вечеру мы получим разрешение из Росздравнадзора выпустить порядка 150 тысяч... Я всегда говорю о полноценной вакцине", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованном на YouTube.Он уточнил, что к концу ноября следующего года планируется провакцинировать необходимое количество населения для того, чтобы популяционный иммунитет дал свои эпидемиологические результаты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Гинцбург назвал число разрешенных к применению доз "Спутника V"

12:00 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 350 тысяч доз вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже произведено и разрешено к применению, на еще 150 тысяч доз в ближайшее время будет получено разрешение, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Для гражданского оборота имеют разрешение на настоящий момент 350 тысяч доз вакцины... (Глава Минздрава РФ) Михаил Альбертович Мурашко произносил, что в реестре вакцинированных там два дня тому назад, кажется, 30 тысяч человек... У меня вот на складе... еще 250 тысяч доз вакцины находится. К вечеру мы получим разрешение из Росздравнадзора выпустить порядка 150 тысяч... Я всегда говорю о полноценной вакцине", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованном на YouTube.
Он уточнил, что к концу ноября следующего года планируется провакцинировать необходимое количество населения для того, чтобы популяционный иммунитет дал свои эпидемиологические результаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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