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Гинцбург назвал число разрешенных к применению доз "Спутника V"
Гинцбург назвал число разрешенных к применению доз "Спутника V"
Около 350 тысяч доз вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже произведено и разрешено к применению, на еще 150 тысяч доз в ближайшее время будет получено РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:00
2020-12-21T12:00
2020-12-21T12:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 350 тысяч доз вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже произведено и разрешено к применению, на еще 150 тысяч доз в ближайшее время будет получено разрешение, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Для гражданского оборота имеют разрешение на настоящий момент 350 тысяч доз вакцины... (Глава Минздрава РФ) Михаил Альбертович Мурашко произносил, что в реестре вакцинированных там два дня тому назад, кажется, 30 тысяч человек... У меня вот на складе... еще 250 тысяч доз вакцины находится. К вечеру мы получим разрешение из Росздравнадзора выпустить порядка 150 тысяч... Я всегда говорю о полноценной вакцине", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованном на YouTube.Он уточнил, что к концу ноября следующего года планируется провакцинировать необходимое количество населения для того, чтобы популяционный иммунитет дал свои эпидемиологические результаты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество