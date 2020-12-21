Гинцбург рассказал об особенностях хранения вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом холодильнике.
"Небольшой секрет вам открою: уже 2 месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть +2, +4 сохраняет полностью активность эта вакцина. Я думаю, что месяца через два... мы уже в регистрационное удостоверение, я надеюсь, сможем внести поправку, что эту вакцину можно хранить не при -18, а при температуре бытового холодильника", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованном на YouTube.
Это совместное достижение института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии, отметил Гинцбург.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19