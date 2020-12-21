https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590180924.html

Гинцбург рассказал об особенностях хранения вакцины "Спутник V"

Гинцбург рассказал об особенностях хранения вакцины "Спутник V"

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:17

2020-12-21T11:17

2020-12-21T11:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589858876_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_9955753c25f6bb4db1db94c4d16bd557.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом холодильнике.Это совместное достижение института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии, отметил Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество