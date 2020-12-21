https://ria.ru/20201221/uglyalyona-1590256438.html

В Нововоронеже демонтировали памятник Аленке из-за недовольства жителей

В Нововоронеже демонтировали памятник Аленке из-за недовольства жителей

Власти Нововоронежа демонтировали памятник Аленке, вызвавший резкую неприязнь местных жителей. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:06

2020-12-21T17:06

2020-12-21T17:10

дон

нововоронеж

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Нововоронежа демонтировали памятник Аленке, вызвавший резкую неприязнь местных жителей.Объект открыли в городе 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Нововоронежцы на странице горадминистрации "ВКонтакте" попросили власти "не позориться" и убрать с улиц этот "шедевр". Многие жители сочли Аленку уродливой. В итоге на понедельничном совещании в администрации решили убрать памятник."Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях — Прим. ред.) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", — сказала РИА Новости замглавы нововоронежской администрации Светлана Тулинова.На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" действительно появились призывы оставить Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. Тулинова подчеркнула, что на создание памятника власти не потратили "ни копейки". Работу делал воронежский художник.Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение убрать объект.Власти решат судьбу произведения после новогодних праздников. Пока его будут хранить на складе одного из муниципальных предприятий.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, по легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у ручья и позвала жить односельчан. Позже там ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20201120/selfi-1585517591.html

дон

нововоронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, нововоронеж, общество