https://ria.ru/20201221/turtsiya-1590208597.html
Из-за туристов-зимовщиков в Турции подорожала недвижимость
Из-за туристов-зимовщиков в Турции подорожала недвижимость
Цены на недвижимость в Анталии выросли почти на 41,8 процента, произошло это в том числе из-за туристов-зимовщиков, как местных, так и иностранных, сообщает... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:34
2020-12-21T13:34
2020-12-21T13:34
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены на недвижимость в Анталии выросли почти на 41,8 процента, произошло это в том числе из-за туристов-зимовщиков, как местных, так и иностранных, сообщает Турпром. Такие выводы сделали эксперты на основе индекса цен на жилье в Турции (KFA), который был опубликован Центральным банком Турции.На первом месте по популярности – и, соответственно, по росту стоимости — прибрежные районы. Второе заняли также околокурортные провинции, а именно Айдын-Денизли-Мугла, где недвижимость стала дороже на 39,6 процента. А третье место — Килис-Адыяман-Газиантеп (рост на 37,5 процента).Как сказал местным СМИ член Совета по иностранным инвестициям и владелец строительной компании Сельман Озгюн, основная причина, это интенсивная миграция на курорт. Люди (турки и иностранные туристы) спасаются от коронавируса и различных локдаунов. Вторая – то, что Анталия — это город, который привлекает серьезных инвесторов из-за рубежа."Мы видим, что продажи жилья иностранцам в сентябре, октябре и ноябре выше уровня прошлого года даже после закрытия рейсов", — заявил эксперт. По его словам, в основном иностранцы предпочитают прибрежные районы, такие как Коньяалты, Муратпаша и Каш.
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коронавирус covid-19, цены, туристы, новости - туризм, анталия, турция
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Цены на недвижимость в Анталии выросли почти на 41,8 процента, произошло это в том числе из-за туристов-зимовщиков, как местных, так и иностранных, сообщает
Турпром.
Такие выводы сделали эксперты на основе индекса цен на жилье в Турции (KFA), который был опубликован Центральным банком Турции.
На первом месте по популярности – и, соответственно, по росту стоимости — прибрежные районы. Второе заняли также околокурортные провинции, а именно Айдын-Денизли-Мугла, где недвижимость стала дороже на 39,6 процента. А третье место — Килис-Адыяман-Газиантеп (рост на 37,5 процента).
Как сказал местным СМИ член Совета по иностранным инвестициям и владелец строительной компании Сельман Озгюн, основная причина, это интенсивная миграция на курорт. Люди (турки и иностранные туристы) спасаются от коронавируса и различных локдаунов. Вторая – то, что Анталия — это город, который привлекает серьезных инвесторов из-за рубежа.
"Мы видим, что продажи жилья иностранцам в сентябре, октябре и ноябре выше уровня прошлого года даже после закрытия рейсов", — заявил эксперт. По его словам, в основном иностранцы предпочитают прибрежные районы, такие как Коньяалты, Муратпаша и Каш.