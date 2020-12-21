https://ria.ru/20201221/triada-1590216703.html

Путин оценил уровень российской ядерной триады

Путин оценил уровень российской ядерной триады

Российская ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:58

2020-12-21T13:58

2020-12-21T15:37

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.При этом глава государства подчеркнул, что сегодня "стоять на месте абсолютно недопустимо".Путин поручил оборонному ведомству сосредоточиться на поддержании "высокой боеготовности ядерных сил" и развитии всех составляющих триады."Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире", — пояснил президент.По его словам, Россия и дальше будет "активно и качественно развивать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность".ПеревооружениеПутин отметил, что к середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружений и техники в российских войсках составляет уже более 70%, а в ядерных силах — 86%.Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в этом году три ракетных полка РВСН переоснастили на ракетные комплексы "Ярс", продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". ВМФ получил 29 подлодок, кораблей и катеров, а в ВКС начали поступать разведывательные ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост", в общей сложности Воздушно-космические силы получили 147 летательных аппаратов."Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС", — добавил он.Как рассказал Шойгу, до 2025 года ВКС получат 22 новейших истребителя Су-57. В 2021 году в РВСН поступят 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", в ВМФ — две подлодки класса "Борей-А", всего флот пополнится 32 кораблями. В начале следующего года в два раза увеличится закупка высокоточных ракет большой дальности.В свою очередь, президент поставил задачу в 2021 году довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3%, а в силах общего назначения — до 75,9%.Он напомнил, что сейчас Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы, боевой маневрирующий блок.Путин также указал, что во время учений следует более активно осваивать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, в том числе роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления."Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя", — сказал он.Защита рубежей страныПутин подчеркнул, что Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской и других частях страны. По его словам, подходы государства в военной сфере "носят сугубо оборонительный характер".Путин выразил уверенность в том, что Минобороны сделает это, "причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления".Глава государства заметил, что военная активность блока НАТО не прекращается, а система контроля над вооружениями деградирует."Под надуманными предлогами США, как известно, уже вышли из Договоров о противоракетной обороне, <...> по открытому небу. <...> Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего, 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", — заявил он.Как рассказал Шойгу, в 2020 году интенсивность разведки США вблизи российских границ возросла на 15%. По словам Шойгу, НАТО регулярно проводит тренировки у западных, восточных и южных рубежей страны. Он подчеркнул, что в августе — сентябре в таких маневрах приняли участие 55 боевых самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики, а также 12 кораблей — носителей высокоточного оружия."НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ", — отметил он, добавив, что США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.

https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html

https://ria.ru/20201221/armiya-1590224161.html

https://ria.ru/20200214/1564683459.html

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“Позволяющий обеспечить безопасность России” – Путин об уровне российской ядерной триады Российская ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны. 2020-12-21T13:58 true PT0M30S

“Стоять на месте недопустимо“ – Путин о скорости изменения вооружений Президент России Владимир Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", она космическая: "остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать". 2020-12-21T13:58 true PT0M40S

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, владимир путин, безопасность