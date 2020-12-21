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Технологические конкурсы Up Great
https://ria.ru/20201221/tekhnologii-1590235384.html
Российские разработчики создали ИИ для поиска ошибок в сочинениях
Российские разработчики создали ИИ для поиска ошибок в сочинениях
Шесть команд разработчиков технологий искусственного интеллекта стали победителями номинаций "Грамматика" и "Грамматика.Eng" по итогам первого цикла испытаний... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:33
2020-12-21T15:33
технологические конкурсы up great
российская венчурная компания
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шесть команд разработчиков технологий искусственного интеллекта стали победителями номинаций "Грамматика" и "Грамматика.Eng" по итогам первого цикла испытаний технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ, разделив призовой фонд в 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.Конкурс организован РВК, Фондом "Сколково" и АСИ в рамках Национальной технологической инициативы при поддержке АНО "Школьная лига Роснано" и ДВФУ с целью стимулирования развития ИИ-технологий и поддержки сообщества разработчиков в области машинного обучения.Задача испытаний - создание ИИ-ассистента, способного помогать учителям выявлять логические, фактические, стилистические и другие смысловые ошибки в сочинениях школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и английскому языку.В первом цикле приняли участие более 180 команд разработчиков, по результатам квалификации до испытаний были допущены 11 команд. В рамках испытаний ИИ-ассистенты проверили по 500 эссе и сочинений ЕГЭ на русском языке и столько же – на английском. Автоматизированная платформа сопоставила тексты, проверенные ИИ-ассистентами и реальными педагогами, и выявила наиболее качественные решения.Победители, чьи ИИ-системы корректно определили наибольшее количество грамматических и речевых ошибок, разделили призовой фонд в 20 миллионов рублей.В номинации "Грамматика" для текстов на русском языке первое место заняла команда "Ракета" из МФТИ и МГУ имени М.В. Ломоносова. На втором месте - команда "Антиплагиат", 3-е и 4-е места достались, соответственно, командам Chemist (МФТИ) и NugumanovTeam (Уфа). По итогам конкурса в номинации "Грамматика.ENG" для текстов на английском языке победила команда разработчиков DeepPavlov, за ней следуют "Антиплагиат" и "Наносемантика".Как отметили организаторы, в рамках основной задачи конкурса пока ни одна команда не достигла результата, соответствующего уровню педагогов.По мнению главы оргкомитета конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ Юрия Молодых, результаты испытаний показали, что задача по созданию ИИ-ассистента, способного выявлять все типы смысловых ошибок в текстах, вполне решаема на базе существующих технологий."Команды показали эффективные решения, которые уже сейчас могут использоваться как эффективный помощник учителя в школе. Такой помощник сможет облегчить ежедневную рутинную работу педагога, позволив учителям сконцентрировать свои усилия на наиболее важных и сложных педагогических задачах, формировании логического и критического мышления", - привели в РВК его слова.Решения участников планируются к пилотному внедрению и эксплуатации в 2021-22 годах в ряде школ в разных регионах России.
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российская венчурная компания

Российские разработчики создали ИИ для поиска ошибок в сочинениях

15:33 21.12.2020
 
© Фото : Технологические конкурсы UP GREATИспытания конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ
Испытания конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Технологические конкурсы UP GREAT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шесть команд разработчиков технологий искусственного интеллекта стали победителями номинаций "Грамматика" и "Грамматика.Eng" по итогам первого цикла испытаний технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ, разделив призовой фонд в 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
Конкурс организован РВК, Фондом "Сколково" и АСИ в рамках Национальной технологической инициативы при поддержке АНО "Школьная лига Роснано" и ДВФУ с целью стимулирования развития ИИ-технологий и поддержки сообщества разработчиков в области машинного обучения.
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Задача испытаний - создание ИИ-ассистента, способного помогать учителям выявлять логические, фактические, стилистические и другие смысловые ошибки в сочинениях школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и английскому языку.
В первом цикле приняли участие более 180 команд разработчиков, по результатам квалификации до испытаний были допущены 11 команд. В рамках испытаний ИИ-ассистенты проверили по 500 эссе и сочинений ЕГЭ на русском языке и столько же – на английском. Автоматизированная платформа сопоставила тексты, проверенные ИИ-ассистентами и реальными педагогами, и выявила наиболее качественные решения.
Победители, чьи ИИ-системы корректно определили наибольшее количество грамматических и речевых ошибок, разделили призовой фонд в 20 миллионов рублей.
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В номинации "Грамматика" для текстов на русском языке первое место заняла команда "Ракета" из МФТИ и МГУ имени М.В. Ломоносова. На втором месте - команда "Антиплагиат", 3-е и 4-е места достались, соответственно, командам Chemist (МФТИ) и NugumanovTeam (Уфа). По итогам конкурса в номинации "Грамматика.ENG" для текстов на английском языке победила команда разработчиков DeepPavlov, за ней следуют "Антиплагиат" и "Наносемантика".
Как отметили организаторы, в рамках основной задачи конкурса пока ни одна команда не достигла результата, соответствующего уровню педагогов.
"В ходе анализа текстов на русском языке лучший промежуточный результат показала команда "Антиплагиат" (уровень точности – 57,8%). Для английского языка наиболее качественное решение продемонстрировала команда "НейроЧтение" (уровень точности – 84,5%). В числе лидеров оказалась и команда из Санкт-Петербурга Seedh AI, а также команды "Ракета" и "Наносемантика". На данном этапе ИИ-ассистенты участников наиболее успешно справились с выявлением лексических, грамматических и речевых ошибок. Наибольшие сложности возникают при определении логических ошибок. Участники смогут вновь побороться за призовой фонд конкурса в размере 200 миллионов рублей на испытаниях второго цикла, запланированных на весну 2021 года", - говорится в сообщении.
По мнению главы оргкомитета конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ Юрия Молодых, результаты испытаний показали, что задача по созданию ИИ-ассистента, способного выявлять все типы смысловых ошибок в текстах, вполне решаема на базе существующих технологий.
"Команды показали эффективные решения, которые уже сейчас могут использоваться как эффективный помощник учителя в школе. Такой помощник сможет облегчить ежедневную рутинную работу педагога, позволив учителям сконцентрировать свои усилия на наиболее важных и сложных педагогических задачах, формировании логического и критического мышления", - привели в РВК его слова.
Решения участников планируются к пилотному внедрению и эксплуатации в 2021-22 годах в ряде школ в разных регионах России.
 
Технологические конкурсы Up GreatРоссийская венчурная компания
 
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