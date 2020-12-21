https://ria.ru/20201221/tekhnika-1590224323.html

Путин призвал не почивать на лаврах при развитии военной техники

Путин призвал не почивать на лаврах при развитии военной техники

Президент России Владимир Путин призвал ничего не пропустить при развитии и создании российской военной техники, подчеркнув, что в этой сфере "нельзя почивать... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:27

2020-12-21T14:27

2020-12-21T14:58

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ничего не пропустить при развитии и создании российской военной техники, подчеркнув, что в этой сфере "нельзя почивать на лаврах".В понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны он отметил, что у этого министерства очень много направлений работы, но главное - это обеспечение обороноспособности страны."Да, мы говорим, - и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, - что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие", - продолжил он.Президент уточнил, что у РФ есть много планов в области развития вооружений - не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство, указал Путин.

https://ria.ru/20201221/vooruzheniya-1590222336.html

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россия, владимир путин, безопасность