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Путин призвал не почивать на лаврах при развитии военной техники
Путин призвал не почивать на лаврах при развитии военной техники
Президент России Владимир Путин призвал ничего не пропустить при развитии и создании российской военной техники, подчеркнув, что в этой сфере "нельзя почивать... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:27
2020-12-21T14:27
2020-12-21T14:58
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ничего не пропустить при развитии и создании российской военной техники, подчеркнув, что в этой сфере "нельзя почивать на лаврах".В понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны он отметил, что у этого министерства очень много направлений работы, но главное - это обеспечение обороноспособности страны."Да, мы говорим, - и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, - что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие", - продолжил он.Президент уточнил, что у РФ есть много планов в области развития вооружений - не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство, указал Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал ничего не пропустить при развитии и создании российской военной техники, подчеркнув, что в этой сфере "нельзя почивать на лаврах".
В понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны он отметил, что у этого министерства очень много направлений работы, но главное - это обеспечение обороноспособности страны.
"И здесь очень важно: скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах", - заявил Путин.
"Да, мы говорим, - и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, - что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие", - продолжил он.
Президент уточнил, что у РФ есть много планов в области развития вооружений - не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство, указал Путин.