https://ria.ru/20201221/tambovschina-1590300046.html

Тамбовская область заняла третье место в РФ по прозрачности госзакупок

Тамбовская область заняла третье место в РФ по прозрачности госзакупок

Тамбовская область в пятый раз подряд стала обладателем статуса "Гарантированная прозрачность" и заняла третье место среди 85 регионов по итогам Национального... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T21:38

2020-12-21T21:38

2020-12-21T21:38

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 21 дек – РИА Новости. Тамбовская область в пятый раз подряд стала обладателем статуса "Гарантированная прозрачность" и заняла третье место среди 85 регионов по итогам Национального рейтинга прозрачности закупок 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Церемония подведения итогов исследования была проведена в режиме онлайн, а в понедельник на совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина была обсуждена тема госзакупок."В Тамбовской области на системном уровне проводится работа, направленная на повышение прозрачности в системе госзаказа, создана централизованная система контрактных отношений, объединяющая областной и муниципальный уровень заказчиков, введен в эксплуатацию "Магазин малых закупок" и обеспечена его интеграция с Порталом поставщиков города Москвы", - сказал представитель пресс-службы.По его мнению, удерживать высокие позиции Тамбовской области позволяет успешное решение задач, поставленных главой региона."Организация госзакупок – важная работа власти, которая всегда находится под пристальным вниманием. То, что наша область в пятый раз занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге – очень показательно. Прозрачность и открытость – эти качества присущи всей нашей системе управления регионом", - приводит пресс-служба слова Никитина.Национальный рейтинг прозрачности закупок составляется негосударственным исследовательским центром, который специализируется в сфере непрерывного мониторинга российского рынка закупок на предмет прозрачности, соблюдения законодательства, выявления фактов сговора, минимизации коррупции при госрасходах.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589403449.html

https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область, экономика