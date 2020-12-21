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В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

Москва исходит из того, что возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) должно... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:46

2020-12-21T17:46

2020-12-21T17:46

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

совет безопасности оон

евросоюз

москва

оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) должно происходить без всяких предварительных условий, говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия министра иностранных дел РФ Сергея Лавров в неформальной встрече стран СВПД.Согласно совместному заявлению министров стран СВПД по итогам видеоконференции в понедельник, страны выразили готовность поддержать возможное возвращение к сделке США. Министры также выразили сожаление, что США вышли из соглашения, но подчеркнули, что резолюция СБ ООН 2231 вопреки этому остается в силе."Исходим из того, что возвращение США в СВПД должно происходить без всяких предварительных условий. Готовы вместе с другими партнёрами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах", - цитирует МИД РФ слова Лаврова.В ходе мероприятия Лавров подчеркнул, что Москва отдаёт должное заявлениям иранского руководства о готовности незамедлительно вернуться к выполнению СВПД в полном объёме, как только это сделают США. "Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне. Строгое соблюдение американской стороной положений резолюции СБ ООН 2231 - не вопрос выбора, а обязательство любого государства, закреплённое в статье 25 Устава ООН", - отметил он.Контакты между странами-участницами СВПД будут продолжены, добавили в МИД РФ. "Российская сторона нацелена на дальнейшую интенсивную работу по планомерному осуществлению СВПД во всех его аспектах, опираясь на выверенный баланс интересов и принцип взаимности", - заключается в сообщении.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20201216/svpd-1589498997.html

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москва

вашингтон (город)

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире