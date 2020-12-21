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"Ювелирный выбор": Авербуха и Арзамасову поздравляют со свадьбой
"Ювелирный выбор": Авербуха и Арзамасову поздравляют со свадьбой
РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:43
2020-12-21T11:43
2020-12-21T18:14
шоубиз
елизавета арзамасова
илья авербух
знаменитости
звезды
свадьба
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Елизавета Арзамасова и Илья Авербух принимают поздравления со свадьбой. Для многих поклонников это стало неожиданностью, хотя слухи о романе звездной пары ходили уже давно.Накануне на их страницах в Instagram одновременно появилось видео с церемонии бракосочетания, которое завершается символической фразой навигатора: "Маршрут построен".Для 47-летнего прославленного фигуриста, хореографа и продюсера это второй брак (ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой), для звезды "Папиных дочек" — первый.В комментариях к трогательным кадрам, на одном из которых актриса смахивает слезу, пару поздравляют их знаменитые коллеги: Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Светлана Хоркина, Екатерина Стриженова, Алена Бабенко, Наталья Подольская, Дмитрий Губерниев и многие другие."Вы очень подходите друг другу. Две половинки одного целого", "Красивая и талантливая пара!!! Будьте счастливы навсегда", "Ювелирный выбор", — пишут в комментариях к видео с бракосочетания и их поклонники.
https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html
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елизавета арзамасова, илья авербух, знаменитости, звезды, свадьба
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух принимают
поздравления со свадьбой. Для многих поклонников это стало неожиданностью, хотя слухи о романе звездной пары ходили уже давно.
Накануне на их страницах в Instagram одновременно появилось видео с церемонии бракосочетания, которое завершается символической фразой навигатора: "Маршрут построен".
Для 47-летнего прославленного фигуриста, хореографа и продюсера это второй брак (ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой), для звезды "Папиных дочек" — первый.
В комментариях к трогательным кадрам, на одном из которых актриса смахивает слезу, пару поздравляют их знаменитые коллеги: Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Светлана Хоркина, Екатерина Стриженова, Алена Бабенко, Наталья Подольская, Дмитрий Губерниев и многие другие.
"Папа, рад за тебя и за нас! Счастья", – оставил одним из первых свой комментарий сын фигуриста Мартин.
"Вы очень подходите друг другу. Две половинки одного целого", "Красивая и талантливая пара!!! Будьте счастливы навсегда", "Ювелирный выбор", — пишут в комментариях к видео с бракосочетания и их поклонники.