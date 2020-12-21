https://ria.ru/20201221/svadba-1590176790.html

"Ювелирный выбор": Авербуха и Арзамасову поздравляют со свадьбой

"Ювелирный выбор": Авербуха и Арзамасову поздравляют со свадьбой

РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:43

2020-12-21T11:43

2020-12-21T18:14

шоубиз

елизавета арзамасова

илья авербух

знаменитости

звезды

свадьба

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Елизавета Арзамасова и Илья Авербух принимают поздравления со свадьбой. Для многих поклонников это стало неожиданностью, хотя слухи о романе звездной пары ходили уже давно.Накануне на их страницах в Instagram одновременно появилось видео с церемонии бракосочетания, которое завершается символической фразой навигатора: "Маршрут построен".Для 47-летнего прославленного фигуриста, хореографа и продюсера это второй брак (ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой), для звезды "Папиных дочек" — первый.В комментариях к трогательным кадрам, на одном из которых актриса смахивает слезу, пару поздравляют их знаменитые коллеги: Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Светлана Хоркина, Екатерина Стриженова, Алена Бабенко, Наталья Подольская, Дмитрий Губерниев и многие другие."Вы очень подходите друг другу. Две половинки одного целого", "Красивая и талантливая пара!!! Будьте счастливы навсегда", "Ювелирный выбор", — пишут в комментариях к видео с бракосочетания и их поклонники.

https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета арзамасова, илья авербух, знаменитости, звезды, свадьба