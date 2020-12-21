https://ria.ru/20201221/spilivanie-1591288233.html
Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом
Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом
Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-21T15:09
2020-12-21T15:09
2020-12-28T19:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590099536_0:202:3138:1967_1920x0_80_0_0_4a3c8c9a968c17c3b2a5f6765120484c.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Мы каждый год на наших особо охраняемых природных территориях... традиционно проводим операцию "Ель". Хочу вам сказать, что последние 4 года случаи, когда москвичи или гости столицы уничтожали деревья с целью спилить ель для украшения своего жилища, - таких случаев не было", - сказал Кульбачевский. Он уточнил, что последний инцидент был в 2014 году."Это говорит о высокой сознательности, что все обеспечены желанием приобрести ель - оно реализовано в городе, и у людей даже не возникает мысли допускать негативные поступки", - добавил глава департамента.
https://ria.ru/20201226/elki-1591045665.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590099536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c2de875d9009b33a61bd7ef150b6f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва