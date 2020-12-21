Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201221/spilivanie-1591288233.html
Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом
Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом
Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-21T15:09
2020-12-28T19:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590099536_0:202:3138:1967_1920x0_80_0_0_4a3c8c9a968c17c3b2a5f6765120484c.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Мы каждый год на наших особо охраняемых природных территориях... традиционно проводим операцию "Ель". Хочу вам сказать, что последние 4 года случаи, когда москвичи или гости столицы уничтожали деревья с целью спилить ель для украшения своего жилища, - таких случаев не было", - сказал Кульбачевский. Он уточнил, что последний инцидент был в 2014 году."Это говорит о высокой сознательности, что все обеспечены желанием приобрести ель - оно реализовано в городе, и у людей даже не возникает мысли допускать негативные поступки", - добавил глава департамента.
https://ria.ru/20201226/elki-1591045665.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590099536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c2de875d9009b33a61bd7ef150b6f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва

Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом

15:09 21.12.2020 (обновлено: 19:11 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Мы каждый год на наших особо охраняемых природных территориях... традиционно проводим операцию "Ель". Хочу вам сказать, что последние 4 года случаи, когда москвичи или гости столицы уничтожали деревья с целью спилить ель для украшения своего жилища, - таких случаев не было", - сказал Кульбачевский. Он уточнил, что последний инцидент был в 2014 году.
Рейд по незаконной вырубке елок - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 14:40
Елочный патруль: как елки Москвы берегут от незаконной вырубки
"Это говорит о высокой сознательности, что все обеспечены желанием приобрести ель - оно реализовано в городе, и у людей даже не возникает мысли допускать негативные поступки", - добавил глава департамента.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыАнтон КульбачевскийМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:34Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией
19:32Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
19:30Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года
19:28В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
19:25Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса
19:19Врач назвал коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны
19:19В Германии восемь человек получили пятикратную дозу вакцины Pfizer
19:16Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"
19:15В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
18:58В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
18:55Мурашко рассказал, что позволило быстро разработать вакцину от COVID-19
18:54Меркель заявила, что все еще мечтает проехать через Россию по Транссибу
18:54В Москве автомобиль сбил насмерть пешехода
18:50Сирийцы забросали камнями американский военный патруль
18:49В Коми собака спасла ребенка ценой своей жизни
18:47Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"
18:46Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca
18:45В Петербурге существенно нарастили процент коек для пациентов с COVID-19
18:43Пользователи Рунета рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь
18:42В ноябре жертвами коронавируса стали 19,6 тысячи россиян
Лента новостейМолния