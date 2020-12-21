https://ria.ru/20201221/spilivanie-1591288233.html

Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом

Жители Москвы не спиливают елки в лесопарках столицы перед Новым годом

Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-21T15:09

2020-12-21T15:09

2020-12-28T19:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спиливания деревьев перед новым годом в лесопарках Москвы в последние годы не было, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Мы каждый год на наших особо охраняемых природных территориях... традиционно проводим операцию "Ель". Хочу вам сказать, что последние 4 года случаи, когда москвичи или гости столицы уничтожали деревья с целью спилить ель для украшения своего жилища, - таких случаев не было", - сказал Кульбачевский. Он уточнил, что последний инцидент был в 2014 году."Это говорит о высокой сознательности, что все обеспечены желанием приобрести ель - оно реализовано в городе, и у людей даже не возникает мысли допускать негативные поступки", - добавил глава департамента.

https://ria.ru/20201226/elki-1591045665.html

москва

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городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва