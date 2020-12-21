https://ria.ru/20201221/spasenie-belogo-lebedya-v-krymu-nashli-i-dostavili-v-zoopark-ranenuyu-ptitsu-1590292271.html
Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу
Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу
В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло.
Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить.
2020-12-21T20:17
2020-12-21T20:17
2020-12-21T20:17
видео
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Волонтеры доставили птицу в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Там ему сделали рентген и провели операцию. Пока лебедь остается под наблюдением в зоопарке. Если после лечения, он сможет добывать себе пропитание самостоятельно, его выпустят в дикую природу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590291819_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_90739b9cb2f65c4f2fc6a35529e2025b.jpg
Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу
В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло.
Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить.
Волонтеры доставили птицу в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Там ему сделали рентген и провели операцию.
Пока лебедь остается под наблюдением в зоопарке. Если после лечения, он сможет добывать себе пропитание самостоятельно,
его выпустят в дикую природу.
2020-12-21T20:17
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу
В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло.
Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить.
2020-12-21T20:17
true
PT0M59S
Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу
В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло.
Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить.