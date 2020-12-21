https://ria.ru/20201221/spasenie-belogo-lebedya-v-krymu-nashli-i-dostavili-v-zoopark-ranenuyu-ptitsu-1590292271.html

Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу

Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу

В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло. Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить.

2020-12-21T20:17

2020-12-21T20:17

2020-12-21T20:17

видео

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Волонтеры доставили птицу в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Там ему сделали рентген и провели операцию. Пока лебедь остается под наблюдением в зоопарке. Если после лечения, он сможет добывать себе пропитание самостоятельно, его выпустят в дикую природу.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасение белого лебедя: в Крыму нашли и доставили в зоопарк раненую птицу В Крыму пара неравнодушных жителей Вячеслав и Виктория Лузановы спасли раненого лебедя. У него было повреждено крыло. Лебедь мог умереть от голода, без возможности себя прокормить. Волонтеры доставили птицу в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Там ему сделали рентген и провели операцию. Пока лебедь остается под наблюдением в зоопарке. Если после лечения, он сможет добывать себе пропитание самостоятельно, его выпустят в дикую природу. 2020-12-21T20:17 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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