https://ria.ru/20201221/sotrudnichestvo-1590194060.html

Путин примет участие в подписании документов о сотрудничестве по вакцине

Путин примет участие в подписании документов о сотрудничестве по вакцине

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в подписании документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:25

2020-12-21T12:25

2020-12-21T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

astrazeneca

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в подписании документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Совсем скоро начнется видеоконференция и приурочена она будет к достаточно важному событию меморандума о намерениях между национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и компанией AstraZeneca . Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции. Участвуют также в этом процессе и РФПИ, при поддержке которого этот процесс осуществляется, и наша компания "Р-Фарм". Вы увидите выступление Паскаля Сорио - это генеральный, исполнительный директор AstraZeneca, выступит Александр Гинцбург из Гамалеи. Выступит Кирилл Дмитриев из РФПИ. Ну и разумеется будет слово президента", - заявил Песков.Так, по словам пресс-секретаря, это чрезвычайно важный процесс налаживания сотрудничества и взаимодействия, который подчеркивает взаимодополняемость международных усилий."Конечно, здесь в данном случае идет речь о том, что два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможные вакцины", - заключил Песков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, astrazeneca , владимир путин