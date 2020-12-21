Путин примет участие в подписании документов о сотрудничестве по вакцине
12:25 21.12.2020 (обновлено: 12:26 21.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в подписании документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Совсем скоро начнется видеоконференция и приурочена она будет к достаточно важному событию меморандума о намерениях между национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и компанией AstraZeneca . Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции. Участвуют также в этом процессе и РФПИ, при поддержке которого этот процесс осуществляется, и наша компания "Р-Фарм". Вы увидите выступление Паскаля Сорио - это генеральный, исполнительный директор AstraZeneca, выступит Александр Гинцбург из Гамалеи. Выступит Кирилл Дмитриев из РФПИ. Ну и разумеется будет слово президента", - заявил Песков.
Так, по словам пресс-секретаря, это чрезвычайно важный процесс налаживания сотрудничества и взаимодействия, который подчеркивает взаимодополняемость международных усилий.
"Конечно, здесь в данном случае идет речь о том, что два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможные вакцины", - заключил Песков.
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