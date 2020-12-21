https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html

С небес — в столичные "золотые ручки". Что делают со снегом в Москве

С небес — в столичные "золотые ручки". Что делают со снегом в Москве

С начала зимы в Москве, по данным синоптиков, выпало 11 сантиметров снега. И это еще не предел. К Новому году, по их прогнозам, ожидается еще 30-40 сантиметров... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:11

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. С начала зимы в Москве, по данным синоптиков, выпало 11 сантиметров снега. И это еще не предел. К Новому году, по их прогнозам, ожидается еще 30-40 сантиметров осадков. Городские уборочные службы регулярно убирают снежные сугробы и вывозят их в специальные снегоплавильные пункты. В городе их всего 56, 35 из которых находятся в ведении Мосводоканала, сообщает официальный сайт мэра Москвы.Грузовики, заполненные снегом, заезжают на территорию пункта, после чего слесари приступают к его подсчетам."Мягкий снег из-под “золотых ручек” поступил. Так мы на своем профессиональном сленге называем снегоуборочные ковши. Они хорошо разрыхляют сугробы, снег потом проще размельчать. А когда дворники лопатами собирают, получается плотный, сбитый снег", — объясняет старший мастер службы эксплуатации снегоплавильных пунктов Мосводоканала Игорь Данько.В этом сезоне работникам пункта легче справляться с лавинами машин, так как у ворот пунктов был установлен умный лазерный сканер и теперь больше не нужно определять объем снега на глаз. Аппарат сам считает кубометры и за секунды передает данные на монитор компьютера в операторскую.После того как снег посчитан, грузовики сбрасывают его в дробилку, которая размельчает снежные массы. "Когда большие самосвалы опорожняют кузова, такой грохот стоит!", — рассказывает Игорь Данько.Далее снежная кашица с московских улиц попадает через решетку в песколовку, где ее очищают от грязи, песка, мусора, реагентов. После этого она топится сточной водой, поступающей из канализационных труб. Затем талый снег проходит через два подземных фильтра, превращается в сточную воду и оказывается в магистральном канализационном коллекторе, откуда идет к очистным сооружениям города.До того, как в Москве открылись снегоплавильные пункты, снег сбрасывали в реки и загрязняли их бутылками, пакетами и прочим мусором. Сейчас столичные водоемы стали чище.

https://ria.ru/20200111/1563257991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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