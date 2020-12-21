https://ria.ru/20201221/shkola-1590208919.html

Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское "комиссии из Москвы"

Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское "комиссии из Москвы"

Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела 52 тысячи рублей мошенникам на шампанское и цветы для комиссии из Москвы, которая якобы должна РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:31

2020-12-21T13:31

2020-12-21T13:31

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

КЕМЕРОВО, 21 дек - РИА Новости. Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела 52 тысячи рублей мошенникам на шампанское и цветы для комиссии из Москвы, которая якобы должна была приехать в школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса."Сегодня… директору одной из школ Прокопьевского района позвонил мужчина, представился заместителем прокурора области, и сообщил, что к ним в школу едет комиссия из Москвы. У одного из членов комиссии день рождения, и необходимо приобрести цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства мошенник предложил перечислить деньги на карту, около 100 тысяч рублей. Такой же звонок был сделан в управление образования района. В результате директор школы перевела на указанный преступником счет 52 тысячи рублей", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Прокопьевского района направила материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела."Телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). При получении такого рода звонков жителям области следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции", – подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия