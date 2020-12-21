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Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское "комиссии из Москвы"
Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское "комиссии из Москвы"
Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела 52 тысячи рублей мошенникам на шампанское и цветы для комиссии из Москвы, которая якобы должна РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:31
2020-12-21T13:31
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 21 дек - РИА Новости. Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела 52 тысячи рублей мошенникам на шампанское и цветы для комиссии из Москвы, которая якобы должна была приехать в школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса."Сегодня… директору одной из школ Прокопьевского района позвонил мужчина, представился заместителем прокурора области, и сообщил, что к ним в школу едет комиссия из Москвы. У одного из членов комиссии день рождения, и необходимо приобрести цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства мошенник предложил перечислить деньги на карту, около 100 тысяч рублей. Такой же звонок был сделан в управление образования района. В результате директор школы перевела на указанный преступником счет 52 тысячи рублей", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Прокопьевского района направила материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела."Телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). При получении такого рода звонков жителям области следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции", – подчеркивает ведомство.
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кемеровская область, происшествия

Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское "комиссии из Москвы"

13:31 21.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 дек - РИА Новости. Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела 52 тысячи рублей мошенникам на шампанское и цветы для комиссии из Москвы, которая якобы должна была приехать в школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
"Сегодня… директору одной из школ Прокопьевского района позвонил мужчина, представился заместителем прокурора области, и сообщил, что к ним в школу едет комиссия из Москвы. У одного из членов комиссии день рождения, и необходимо приобрести цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства мошенник предложил перечислить деньги на карту, около 100 тысяч рублей. Такой же звонок был сделан в управление образования района. В результате директор школы перевела на указанный преступником счет 52 тысячи рублей", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Прокопьевского района направила материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела.
"Телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). При получении такого рода звонков жителям области следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции", – подчеркивает ведомство.
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