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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590196423.html
Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России
Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России
Риск новых санкций против РФ со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена есть, вопрос в их масштабе и направленности, считает программный... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:33
2020-12-21T12:33
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Риск новых санкций против РФ со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена есть, вопрос в их масштабе и направленности, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что команда Байдена после его вступления в должность рассмотрит возможность новых санкций против России в связи с приписываемой Москве кибератакой. РФ ранее отвергла все обвинения.Пока американцы выясняют обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба, они еще до конца не разобрались, что случилось, предполагает Тимофеев. Возникла пауза, что не гарантирует того, что санкций не будет и Россию не выставят виноватой, считает он."Конечно, риск санкций есть. Вопрос - в каком масштабе и против кого", - подчеркнул он.Что касается возможности усиления санкционного режима против России при администрации Байдена, о которой не раз заявляли многие аналитики, то тут есть вероятность расширения списка Магнитского, демократы и Конгресс к этому призывали уже, отметил Тимофеев."Эта тема будет развиваться, но вопрос – и что? Конечно, отдельным нашим гражданам и организациям это будет вредить, но говорить о системном вреде именно по линии этих санкций я бы не стал. Второе – американцы еще не вводили санкции по делу (Алексея) Навального. Тут риски есть, и они более серьёзные. Либо они пойдут по пути ЕС и заблокируют российских чиновников, либо задействуют свое законодательство по химическому и бактериологическому оружию 1991 года, и там уже более серьезные санкции", - пояснил он.Конечно, может появиться и что-то новое, не исключает Тимофеев, например, может быть дан ход законопроектам, которые появились в ответ на дело Навального, могут быть новые исполнительные указы, связанные в том числе с киберпроблематикой.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным.
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590165501.html
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россия, российский совет по международным делам, евросоюз, франция, германия, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России

12:33 21.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Риск новых санкций против РФ со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена есть, вопрос в их масштабе и направленности, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что команда Байдена после его вступления в должность рассмотрит возможность новых санкций против России в связи с приписываемой Москве кибератакой. РФ ранее отвергла все обвинения.

"Непонятно, кого подводить под санкции и какие именно. Потому что российское разведсообщество и российские спецслужбы, военные уже давно под санкциями. Подвести под санкции каких-то еще новых сотрудников или госслужащих, наверное, можно, но какой от этого будет толк? Либо американцы могут пойти на более жёсткие шаги, то есть, бить не по самим разведструктурам, а брать какие-то крупные компании и блокировать их. В принципе, это тоже не в их интересах, потому что и для рынков плохо, поэтому американцы сгоряча этого делать не будут", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Пока американцы выясняют обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба, они еще до конца не разобрались, что случилось, предполагает Тимофеев. Возникла пауза, что не гарантирует того, что санкций не будет и Россию не выставят виноватой, считает он.
"Конечно, риск санкций есть. Вопрос - в каком масштабе и против кого", - подчеркнул он.
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Что касается возможности усиления санкционного режима против России при администрации Байдена, о которой не раз заявляли многие аналитики, то тут есть вероятность расширения списка Магнитского, демократы и Конгресс к этому призывали уже, отметил Тимофеев.
"Эта тема будет развиваться, но вопрос – и что? Конечно, отдельным нашим гражданам и организациям это будет вредить, но говорить о системном вреде именно по линии этих санкций я бы не стал. Второе – американцы еще не вводили санкции по делу (Алексея) Навального. Тут риски есть, и они более серьёзные. Либо они пойдут по пути ЕС и заблокируют российских чиновников, либо задействуют свое законодательство по химическому и бактериологическому оружию 1991 года, и там уже более серьезные санкции", - пояснил он.
Конечно, может появиться и что-то новое, не исключает Тимофеев, например, может быть дан ход законопроектам, которые появились в ответ на дело Навального, могут быть новые исполнительные указы, связанные в том числе с киберпроблематикой.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным.
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