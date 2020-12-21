https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590196423.html

Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России

Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России

Риск новых санкций против РФ со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена есть, вопрос в их масштабе и направленности, считает программный... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:33

2020-12-21T12:33

2020-12-21T12:33

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Риск новых санкций против РФ со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена есть, вопрос в их масштабе и направленности, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что команда Байдена после его вступления в должность рассмотрит возможность новых санкций против России в связи с приписываемой Москве кибератакой. РФ ранее отвергла все обвинения.Пока американцы выясняют обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба, они еще до конца не разобрались, что случилось, предполагает Тимофеев. Возникла пауза, что не гарантирует того, что санкций не будет и Россию не выставят виноватой, считает он."Конечно, риск санкций есть. Вопрос - в каком масштабе и против кого", - подчеркнул он.Что касается возможности усиления санкционного режима против России при администрации Байдена, о которой не раз заявляли многие аналитики, то тут есть вероятность расширения списка Магнитского, демократы и Конгресс к этому призывали уже, отметил Тимофеев."Эта тема будет развиваться, но вопрос – и что? Конечно, отдельным нашим гражданам и организациям это будет вредить, но говорить о системном вреде именно по линии этих санкций я бы не стал. Второе – американцы еще не вводили санкции по делу (Алексея) Навального. Тут риски есть, и они более серьёзные. Либо они пойдут по пути ЕС и заблокируют российских чиновников, либо задействуют свое законодательство по химическому и бактериологическому оружию 1991 года, и там уже более серьезные санкции", - пояснил он.Конечно, может появиться и что-то новое, не исключает Тимофеев, например, может быть дан ход законопроектам, которые появились в ответ на дело Навального, могут быть новые исполнительные указы, связанные в том числе с киберпроблематикой.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным.

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590165501.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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россия, российский совет по международным делам, евросоюз, франция, германия, сша, в мире