https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590165501.html

В Госдуме оценили планы команды Байдена по новым санкциям против России

В Госдуме оценили планы команды Байдена по новым санкциям против России

Тема американских санкций в отношении РФ уже живет своей жизнью, вероятно, следующая часть этой истории про "вмешательство в выборы" ожидает РФ уже в январе,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:50

2020-12-21T09:50

2020-12-21T09:50

елена панина

джо байден

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тема американских санкций в отношении РФ уже живет своей жизнью, вероятно, следующая часть этой истории про "вмешательство в выборы" ожидает РФ уже в январе, если демократы проиграют борьбу за оставшиеся кресла в сенате, считает член комитета по международным делам Елена Панина.Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность."Мы не знаем, в самом ли деле это позиция команды Байдена (в тексте новости лишь ссылка на анонимный источник), и были ли эти хакерские атаки вообще, но тема нового витка санкций уже живет своей жизнью", - сказала Панина РИА Новости.По мнению политика, совершенно очевидно, что за подобными вбросами "стоят силы, заинтересованные в дальнейшем обострении российско-американских отношений и усилении конфронтации". Панина считает, что есть все основания ожидать действий в привычном шаблонном ключе "с чередованием обвинений в хакерских атаках, вмешательстве в выборы, использовании допинга" и так далее."Вероятно, следующая история про "вмешательство в выборы" ожидает нас уже в январе, в случае если демократы проиграют борьбу за оставшиеся кресла в сенате", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20201220/krym-1590103897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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елена панина, джо байден, в мире