https://ria.ru/20201221/rpts-1590269053.html

Схиархимандриту Иоанникию из Чихачево грозит лишение сана

Схиархимандриту Иоанникию из Чихачево грозит лишение сана

Члены Епархиального совета Кинешемской епархии обратились с открытым письмом к запрещенному в служении схиархимандриту Иоанникию (Ефименко) из Ивановской... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:59

2020-12-21T17:59

2020-12-21T17:59

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Члены Епархиального совета Кинешемской епархии обратились с открытым письмом к запрещенному в служении схиархимандриту Иоанникию (Ефименко) из Ивановской области, в котором предупредили его о возможности лишения священнического сана, призвали покаяться и не уходить в раскол, следует из текста обращения.В конце ноября глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов сообщил РИА Новости, что община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, а бывший настоятель Никольского храма стал фигурантом уголовного дела, продолжает существовать."Вы не признаете над собой никакой церковной иерархической власти, не прислушиваетесь ни к чьим советам, не имеете духовного отца, не признаете канонически обоснованного решения о запрещении вас в священнослужении, продолжаете совершать таинства и, как можно ожидать, не признаете и извержение вас из сана, если таковое произойдет, как вы заявили об этом под видеозапись приехавшему к вам журналисту. В вашей жизни нет никакого другого ориентира, кроме вас самого. <...> Вы использовали свой сан священника для того, чтобы культивировать значимость своей личности, введя в заблуждение тысячи людей", - говорится в письме, распространенном епархией.В нем также констатируется, что, называя себя схимником, Иоанникий явно "презрел обет нестяжания", создав на принадлежащей ему лично земле частную ферму. Также он развернул масштабное строительство подъездных дорог и туристического "паломнического" жилья, при этом захватил сельское кладбище и снес десятки надгробий, отметили в епархии. По информации епархиальной ревизионной комиссии, в 2010 году в частной собственности схиархимандрита Иоанникия находилось 54,4 гектара земли."Те, кого вы называете братьями и сестрами "Никольского монастыря", который канонически не существует, живут в рабских условиях, трудятся бесплатно на ваших хозяйствах, о чем поступало и доныне поступает множество жалоб. Вы внесли разлад во множество семей, заставляя попавших под ваше влияние людей оставлять родных под вымышленными предлогами", - говорится в письме.Члены епархиального совета также заметили, что схиархимандрит Иоанникий часто совершал самовольные постриги в монахи, без какого-либо согласования с правящим архиереем, "невзирая ни на семейное положение, ни на духовное устроение" людей. Кроме того, в его приходе "кощунственно священнодействовали" клирики, запрещенные в служении в разных местах."Учитывая допущенные вами многочисленные канонические нарушения, ваше дело рассматривается сейчас епархиальным судом, который может принять решение о лишении вас священного сана. Члены епархиального совета обращаются к вам с просьбой: исправьте вашу жизнь, покайтесь и испросите прощение у Бога за допущенные вами ошибки. Неужели деньги и власть окончательно затмили вам разум?" - заключают авторы обращения.В начале октября депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. Во время доследственной проверки схиархимандрита освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде.Позже СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ. Также не имеют отношения к РПЦ и найденные документы об отчуждении недвижимого имущества в пользу бывшего настоятеля прихода и связанных с ним лиц.

https://ria.ru/20200914/monakhi-1577233750.html

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

https://ria.ru/20201014/ioannikiy-1579791048.html

https://ria.ru/20201016/chikhachevo-1580074848.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, ивановская область