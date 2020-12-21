Володин: граждане России и Белоруссии не будут переплачивать за роуминг
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства близка к завершению, и рассчитывает на то, что в следующем году граждане России и Белоруссии будут платить за телефонные разговоры меньше.
Володин в понедельник в режиме видеоконференции проводит 59-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассмотрят планы работы на 2021 год. Сообщается, что депутаты также обсудят проект бюджета Союзного государства и планы работы на 2021 год.
"Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства", - рассказал Володин. По его словам, с 1 ноября белорусские и российские операторы связи начали работать в тестовом режиме по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков.
"Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - сказал Володин.