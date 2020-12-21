https://ria.ru/20201221/rouming-1590196927.html

Володин: граждане России и Белоруссии не будут переплачивать за роуминг

Володин: граждане России и Белоруссии не будут переплачивать за роуминг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства близка к завершению, и рассчитывает на то, что в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:36

2020-12-21T12:36

2020-12-21T12:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

госдума рф

вячеслав володин

белоруссия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства близка к завершению, и рассчитывает на то, что в следующем году граждане России и Белоруссии будут платить за телефонные разговоры меньше.Володин в понедельник в режиме видеоконференции проводит 59-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты рассмотрят планы работы на 2021 год. Сообщается, что депутаты также обсудят проект бюджета Союзного государства и планы работы на 2021 год."Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - сказал Володин.

https://ria.ru/20201215/uchebnik-1589304512.html

белоруссия

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госдума рф, вячеслав володин, белоруссия