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Шоубиз
https://ria.ru/20201221/rotaru-1590222542.html
СМИ: Ротару тайно продает свой отель в Крыму
СМИ: Ротару тайно продает свой отель в Крыму
РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:01
2020-12-21T17:01
коронавирус covid-19
шоубиз
знаменитости
звезды
софия ротару
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. СМИ узнали о том, что София Ротару тайно выставила на продажу свой самый любимый отель в Крыму.В открытом доступе информации о продаже нет, но журналисты выяснили, что фотографии и цену на расположенную в Ялте Villa Sofia риелторы отправляют только очень состоятельным потенциальным покупателям.В эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" сообщили, что за нее 73-летняя певица хочет получить 25 миллионов евро.Продать виллу, названную в ее честь, Ротару якобы решилась из-за финансовых трудностей: во время карантина из-за коронавируса отель был закрыт и понес значительные убытки.Кроме того, мало кому по карману отдых в этом элитном отеле, особенно в период пандемии.Самый "дешевый" номер в нем стоит 16 тысяч рублей в сутки, "люкс" - от 80 тысяч и выше.Вероятно, такой ценник связан не только с роскошной обстановкой, но и с тем, что здесь в разные годы отдыхали многие звездные гости – друзья Ротару. Есть у певицы в отеле и собственные апартаменты.Подтверждения этой информации от самой артистки пока нет.
https://ria.ru/20201206/rotaru-1587862044.html
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РИА Новости
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96
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коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, софия ротару

СМИ: Ротару тайно продает свой отель в Крыму

17:01 21.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. СМИ узнали о том, что София Ротару тайно выставила на продажу свой самый любимый отель в Крыму.
В открытом доступе информации о продаже нет, но журналисты выяснили, что фотографии и цену на расположенную в Ялте Villa Sofia риелторы отправляют только очень состоятельным потенциальным покупателям.
В эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" сообщили, что за нее 73-летняя певица хочет получить 25 миллионов евро.
Продать виллу, названную в ее честь, Ротару якобы решилась из-за финансовых трудностей: во время карантина из-за коронавируса отель был закрыт и понес значительные убытки.
Кроме того, мало кому по карману отдых в этом элитном отеле, особенно в период пандемии.
Самый "дешевый" номер в нем стоит 16 тысяч рублей в сутки, "люкс" - от 80 тысяч и выше.
Вероятно, такой ценник связан не только с роскошной обстановкой, но и с тем, что здесь в разные годы отдыхали многие звездные гости – друзья Ротару. Есть у певицы в отеле и собственные апартаменты.
Подтверждения этой информации от самой артистки пока нет.
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 01:47Культура
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ШоубизКоронавирус COVID-19ЗнаменитостизвездыСофия Ротару
 
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