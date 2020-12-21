https://ria.ru/20201221/rotaru-1590222542.html

СМИ: Ротару тайно продает свой отель в Крыму

СМИ: Ротару тайно продает свой отель в Крыму

РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:01

2020-12-21T17:01

2020-12-21T17:01

коронавирус covid-19

шоубиз

знаменитости

звезды

софия ротару

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156154/32/1561543204_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_d187b412e93ebda58f72c5c86080e69e.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. СМИ узнали о том, что София Ротару тайно выставила на продажу свой самый любимый отель в Крыму.В открытом доступе информации о продаже нет, но журналисты выяснили, что фотографии и цену на расположенную в Ялте Villa Sofia риелторы отправляют только очень состоятельным потенциальным покупателям.В эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" сообщили, что за нее 73-летняя певица хочет получить 25 миллионов евро.Продать виллу, названную в ее честь, Ротару якобы решилась из-за финансовых трудностей: во время карантина из-за коронавируса отель был закрыт и понес значительные убытки.Кроме того, мало кому по карману отдых в этом элитном отеле, особенно в период пандемии.Самый "дешевый" номер в нем стоит 16 тысяч рублей в сутки, "люкс" - от 80 тысяч и выше.Вероятно, такой ценник связан не только с роскошной обстановкой, но и с тем, что здесь в разные годы отдыхали многие звездные гости – друзья Ротару. Есть у певицы в отеле и собственные апартаменты.Подтверждения этой информации от самой артистки пока нет.

https://ria.ru/20201206/rotaru-1587862044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, софия ротару