https://ria.ru/20201221/rospotrebnadzor-1590275603.html

Утверждены новые санитарные требования к детским организациям

Утверждены новые санитарные требования к детским организациям

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:44

2020-12-21T18:44

2020-12-21T21:32

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, уточняется в документе.Как следует из постановления, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медицинскую книжку.При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.Образовательные организации должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, при отсутствии горячего водоснабжения должен быть установлен нагреватель воды. В образовательных организациях запрещено применение обогревателей с инфракрасным излучением.Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены должны длиться не менее 10 минут. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут, а если экзамен длится более 4 часов, обучающихся должны обеспечить питанием.Заниматься непосредственно выполнением упражнений на физкультуре школьники должны не менее 70% времени урока.В детских садах игрушки должны мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.

https://ria.ru/20201216/deti-1589524445.html

https://sn.ria.ru/20201102/detskiy-otdykh-1582706820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество