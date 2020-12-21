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Утверждены новые санитарные требования к детским организациям
Утверждены новые санитарные требования к детским организациям
Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:44
2020-12-21T21:32
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, уточняется в документе.Как следует из постановления, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медицинскую книжку.При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.Образовательные организации должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, при отсутствии горячего водоснабжения должен быть установлен нагреватель воды. В образовательных организациях запрещено применение обогревателей с инфракрасным излучением.Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены должны длиться не менее 10 минут. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут, а если экзамен длится более 4 часов, обучающихся должны обеспечить питанием.Заниматься непосредственно выполнением упражнений на физкультуре школьники должны не менее 70% времени урока.В детских садах игрушки должны мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.
https://ria.ru/20201216/deti-1589524445.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Утверждены новые санитарные требования к детским организациям

18:44 21.12.2020 (обновлено: 21:32 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - говорится в документе.
Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.
Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, уточняется в документе.
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Как следует из постановления, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медицинскую книжку.
При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.
Образовательные организации должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, при отсутствии горячего водоснабжения должен быть установлен нагреватель воды. В образовательных организациях запрещено применение обогревателей с инфракрасным излучением.
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Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены должны длиться не менее 10 минут. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.
Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут, а если экзамен длится более 4 часов, обучающихся должны обеспечить питанием.
Заниматься непосредственно выполнением упражнений на физкультуре школьники должны не менее 70% времени урока.
В детских садах игрушки должны мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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