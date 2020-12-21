https://ria.ru/20201221/putin-1590224993.html

Путин оценил ситуацию с оснащением российской армии и флота

Путин оценил ситуацию с оснащением российской армии и флота

Президент России Владимир Путин, говоря об оснащении российской армии и флота, заявил, что допустить ситуации, когда Россия оказывается в ситуации догоняющей и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:29

2020-12-21T14:29

2020-12-21T16:35

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об оснащении российской армии и флота, заявил, что допустить ситуации, когда Россия оказывается в ситуации догоняющей и просящей, нельзя."Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех. Вы знаете мудрость народную, да? Самое плохое, чего нельзя допустить - это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - заявил Путина на коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20201221/triada-1590216703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность