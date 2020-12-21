https://ria.ru/20201221/putin-1590224993.html
Путин оценил ситуацию с оснащением российской армии и флота
Путин оценил ситуацию с оснащением российской армии и флота
Президент России Владимир Путин, говоря об оснащении российской армии и флота, заявил, что допустить ситуации, когда Россия оказывается в ситуации догоняющей и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:29
2020-12-21T14:29
2020-12-21T16:35
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об оснащении российской армии и флота, заявил, что допустить ситуации, когда Россия оказывается в ситуации догоняющей и просящей, нельзя."Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех. Вы знаете мудрость народную, да? Самое плохое, чего нельзя допустить - это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - заявил Путина на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20201221/triada-1590216703.html
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владимир путин, безопасность