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Путин прокомментировал меморандум о сотрудничестве с AstraZeneca
Путин прокомментировал меморандум о сотрудничестве с AstraZeneca
Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:34
2020-12-21T12:34
2020-12-21T13:29
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить убедительным примером объединения усилий для обеспечения безопасности людей."Я абсолютно убежден в том, что такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", - сказал Путин на подписании меморандума, которое проходило в режиме видеосвязи.Он также поздравил стороны с подписанием этого документа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , владимир путин