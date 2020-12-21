https://ria.ru/20201221/putin-1590196666.html

Путин прокомментировал меморандум о сотрудничестве с AstraZeneca

Путин прокомментировал меморандум о сотрудничестве с AstraZeneca

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:34

2020-12-21T12:34

2020-12-21T13:29

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить убедительным примером объединения усилий для обеспечения безопасности людей."Я абсолютно убежден в том, что такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", - сказал Путин на подписании меморандума, которое проходило в режиме видеосвязи.Он также поздравил стороны с подписанием этого документа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , владимир путин