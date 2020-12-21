https://ria.ru/20201221/prokofeva-1590206875.html

Ольга Прокофьева рассказала об отношениях с Анастасией Заворотнюк

Ольга Прокофьева рассказала об отношениях с Анастасией Заворотнюк

Актриса театра и кино Ольга Прокофьева в недавнем выпуске YouTube-шоу "Лучше – правду!" с Суреном Каграмановым рассказала об отношениях с коллегой по сериалу... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:29

2020-12-21T15:29

2020-12-21T15:29

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Прокофьева в недавнем выпуске YouTube-шоу "Лучше – правду!" с Суреном Каграмановым рассказала об отношениях с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Обсуждая с ведущим популярный ситком, Прокофьева отметила, что они дружили с Заворотнюк, пока снимались вместе. После завершения съемок, отметила актриса, "все разбежались трудиться дальше", сохранив при этом теплые отношения.С исполнительницей главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" они не раз пересекались на кинофестивалях и других мероприятиях.Сурен Каграманов также поинтересовался, как она отреагировала на информацию о болезни ее коллеги (в августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание, по некоторым данным – рак мозга, – Прим. ред.)."Здесь можно дать однозначный ответ: семья дала понять, что она сама будет справляться со своими проблемами, поэтому просила ее не беспокоить. Поэтому я не любопытствовала и не передавала приветы через подруг", – подчеркнула актриса.Она также добавила, что Анастасии Заворотнюк повезло иметь такую поддержку от близких. "Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", – отметила Ольга Прокофьева.

https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк