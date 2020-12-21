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Ольга Прокофьева рассказала об отношениях с Анастасией Заворотнюк
Ольга Прокофьева рассказала об отношениях с Анастасией Заворотнюк
Актриса театра и кино Ольга Прокофьева в недавнем выпуске YouTube-шоу "Лучше – правду!" с Суреном Каграмановым рассказала об отношениях с коллегой по сериалу... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:29
2020-12-21T15:29
2020-12-21T15:29
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Прокофьева в недавнем выпуске YouTube-шоу "Лучше – правду!" с Суреном Каграмановым рассказала об отношениях с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Обсуждая с ведущим популярный ситком, Прокофьева отметила, что они дружили с Заворотнюк, пока снимались вместе. После завершения съемок, отметила актриса, "все разбежались трудиться дальше", сохранив при этом теплые отношения.С исполнительницей главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" они не раз пересекались на кинофестивалях и других мероприятиях.Сурен Каграманов также поинтересовался, как она отреагировала на информацию о болезни ее коллеги (в августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание, по некоторым данным – рак мозга, – Прим. ред.)."Здесь можно дать однозначный ответ: семья дала понять, что она сама будет справляться со своими проблемами, поэтому просила ее не беспокоить. Поэтому я не любопытствовала и не передавала приветы через подруг", – подчеркнула актриса.Она также добавила, что Анастасии Заворотнюк повезло иметь такую поддержку от близких. "Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", – отметила Ольга Прокофьева.
https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html
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знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости
. Актриса театра и кино Ольга Прокофьева в недавнем выпуске YouTube-шоу "Лучше – правду!" с Суреном Каграмановым рассказала
об отношениях с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк.
Обсуждая с ведущим популярный ситком, Прокофьева отметила, что они дружили с Заворотнюк, пока снимались вместе. После завершения съемок, отметила актриса, "все разбежались трудиться дальше", сохранив при этом теплые отношения.
С исполнительницей главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" они не раз пересекались на кинофестивалях и других мероприятиях.
"Мы всегда все вспоминали, болтали и опять разбегались: она – к своим детям, если кого-то брала с собой, я – по своим интересам. У нас остались хорошие приятельские отношения", – рассказала Прокофьева.
Сурен Каграманов также поинтересовался, как она отреагировала на информацию о болезни ее коллеги (в августе прошлого года в СМИ появились
сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание, по некоторым данным – рак мозга, – Прим. ред.).
"Здесь можно дать однозначный ответ: семья дала понять, что она сама будет справляться со своими проблемами, поэтому просила ее не беспокоить. Поэтому я не любопытствовала и не передавала приветы через подруг", – подчеркнула актриса.
Она также добавила, что Анастасии Заворотнюк повезло иметь такую поддержку от близких. "Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", – отметила Ольга Прокофьева.