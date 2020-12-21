https://ria.ru/20201221/pribaltika-1590216283.html

Шойгу заявил о переброске боевых подразделений США в Польшу и Прибалтику

Шойгу заявил о переброске боевых подразделений США в Польшу и Прибалтику

США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:55

2020-12-21T13:55

2020-12-21T13:59

балтия

сергей шойгу

польша

сша

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии", - сказал Шойгу.Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно 1 тысячи военнослужащих - помимо уже присутствующих там 4,5 тысяч американских военных.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/nato-1588799296.html

балтия

польша

сша

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балтия, сергей шойгу, польша, сша, в мире