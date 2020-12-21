https://ria.ru/20201221/pribaltika-1590216283.html
Шойгу заявил о переброске боевых подразделений США в Польшу и Прибалтику
Шойгу заявил о переброске боевых подразделений США в Польшу и Прибалтику
США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:55
2020-12-21T13:55
2020-12-21T13:59
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии", - сказал Шойгу.Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно 1 тысячи военнослужащих - помимо уже присутствующих там 4,5 тысяч американских военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/nato-1588799296.html
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балтия, сергей шойгу, польша, сша, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США
начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу
и страны Балтии
, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
.
"США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии", - сказал Шойгу.
Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно 1 тысячи военнослужащих - помимо уже присутствующих там 4,5 тысяч американских военных.