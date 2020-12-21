https://ria.ru/20201221/press-konferentsiya-1590197597.html
Mediascope показал данные о рейтинге трансляции пресс-конференции Путина
Mediascope показал данные о рейтинге трансляции пресс-конференции Путина
Более 7,3 миллионов жителей крупных городов РФ посмотрели прямую трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:39
2020-12-21T12:39
2020-12-21T12:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
телевидение
владимир путин
медиа - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 7,3 миллионов жителей крупных городов РФ посмотрели прямую трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.Суммарная аудитория пресс-конференции Путина, трансляция которой состоялась на крупных федеральных телеканалах 17 декабря, среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек составила 7,374 миллиона человек, рейтинг программы - 10,4%, доля - 54,6%, охват - 24,4%. Большинство зрителей смотрели трансляцию на канале "Россия 1". Там аудитория составила 2,6 миллионов человек, рейтинг - 3,6%, доля - 19%, охват - 9,3%. На Первом канале пресс-конференцию смотрели 2,5 миллиона, на НТВ - 1,5 миллионов.В прошлом году суммарно прямую трансляцию смотрели 6,2 миллиона жителей крупных городов России, рейтинг пресс-конференции составил 8,9%, доля - 50,1%, охват - 22,6%.Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). При подсчетах учитывались города РФ с населением более 100 тысяч человек, домашний и дачный просмотры. Целевая аудитория - 4+.
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телевидение, владимир путин, медиа - общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Более 7,3 миллионов жителей крупных городов РФ посмотрели прямую трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.
Суммарная аудитория пресс-конференции Путина, трансляция которой состоялась на крупных федеральных телеканалах 17 декабря, среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек составила 7,374 миллиона человек, рейтинг программы - 10,4%, доля - 54,6%, охват - 24,4%. Большинство зрителей смотрели трансляцию на канале "Россия 1". Там аудитория составила 2,6 миллионов человек, рейтинг - 3,6%, доля - 19%, охват - 9,3%. На Первом канале пресс-конференцию смотрели 2,5 миллиона, на НТВ - 1,5 миллионов.
В прошлом году суммарно прямую трансляцию смотрели 6,2 миллиона жителей крупных городов России, рейтинг пресс-конференции составил 8,9%, доля - 50,1%, охват - 22,6%.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). При подсчетах учитывались города РФ с населением более 100 тысяч человек, домашний и дачный просмотры. Целевая аудитория - 4+.