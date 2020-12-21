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В России зарегистрированы более десяти препаратов для лечения COVID-19
В России зарегистрированы более десяти препаратов для лечения COVID-19
В РФ зарегистрировано больше 10 препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:00
2020-12-21T13:00
2020-12-21T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В РФ зарегистрировано больше 10 препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Зарегистрировано больше 10 препаратов (для лечения коронавируса) за очень короткий промежуток времени", - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество