https://ria.ru/20201221/preparaty-1590203042.html

В России зарегистрированы более десяти препаратов для лечения COVID-19

В России зарегистрированы более десяти препаратов для лечения COVID-19

В РФ зарегистрировано больше 10 препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:00

2020-12-21T13:00

2020-12-21T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В РФ зарегистрировано больше 10 препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Зарегистрировано больше 10 препаратов (для лечения коронавируса) за очень короткий промежуток времени", - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20201022/areplivir-1580973985.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество