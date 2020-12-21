Онлайн-конференция по итогам форума "Право. Религия. Государство"
22 декабря в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам третьего Всероссийского форума "Право. Религия. Государство".
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Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- управляющий партнер Славянского правового центра, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Владимир РЯХОВСКИЙ;
- генеральный секретарь Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Олег ГОНЧАРОВ.
Модератор — директор Института верховенства права, главный редактор сетевого издания "Религия и право" Станислав КУЛОВ.
17 декабря состоялся третий Всероссийский форум "Право. Религия. Государство", организованный Славянским правовым центром при поддержке Общественной палаты РФ и Российской ассоциации защиты религиозной свободы. Впервые форум прошел в смешанном формате: спикеры могли присоединиться к прямой трансляции, прислать ранее записанный видеодоклад или выступить офлайн в студии Славянского правового центра. В форуме приняли участие представители органов государственной власти, религиозные деятели, адвокаты и правозащитники, религиоведы и эксперты в сфере государственно-конфессиональных отношений, а также слушатели онлайн-трансляции.
Спикерами были затронуты актуальные темы, в том числе новые законодательные инициативы в сфере регулирования деятельности религиозных организаций, международные тренды в области противодействия религиозной ксенофобии, вопросы национальной безопасности, свободы совести и соблюдения законодательства в России. Несмотря на разницу в подходах к оценке ситуации в области свободы совести и вероисповедания в России, эксперты уверены в необходимости усиления взаимодействия институтов гражданского общества с государством. Спикеры обратили внимание на позитивные тенденции, которые проявляются в активном участии представителей органов государственной власти в подобных экспертных диалогах.
По результатам форума планируется выработка совместных правовых рекомендаций и предложений от представителей экспертного и религиозного сообществ в органы государственного управления.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- управляющий партнер Славянского правового центра, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Владимир РЯХОВСКИЙ;
- генеральный секретарь Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Олег ГОНЧАРОВ.
Модератор — директор Института верховенства права, главный редактор сетевого издания "Религия и право" Станислав КУЛОВ.
17 декабря состоялся третий Всероссийский форум "Право. Религия. Государство", организованный Славянским правовым центром при поддержке Общественной палаты РФ и Российской ассоциации защиты религиозной свободы. Впервые форум прошел в смешанном формате: спикеры могли присоединиться к прямой трансляции, прислать ранее записанный видеодоклад или выступить офлайн в студии Славянского правового центра. В форуме приняли участие представители органов государственной власти, религиозные деятели, адвокаты и правозащитники, религиоведы и эксперты в сфере государственно-конфессиональных отношений, а также слушатели онлайн-трансляции.
Спикерами были затронуты актуальные темы, в том числе новые законодательные инициативы в сфере регулирования деятельности религиозных организаций, международные тренды в области противодействия религиозной ксенофобии, вопросы национальной безопасности, свободы совести и соблюдения законодательства в России. Несмотря на разницу в подходах к оценке ситуации в области свободы совести и вероисповедания в России, эксперты уверены в необходимости усиления взаимодействия институтов гражданского общества с государством. Спикеры обратили внимание на позитивные тенденции, которые проявляются в активном участии представителей органов государственной власти в подобных экспертных диалогах.
По результатам форума планируется выработка совместных правовых рекомендаций и предложений от представителей экспертного и религиозного сообществ в органы государственного управления.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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