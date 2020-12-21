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В Москве при пожаре в квартире погиб человек
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-21T20:06
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москва
происшествия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.Пожар произошел в одной из квартир на десятом этаже по улице Академика Павлова, дом 27, корпус 1."Площадь пожара составила 45 квадратных метров. После проверки скорой из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб (взрослый)", — говорится в сообщении.В 19:21 мск пожар был ликвидирован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

20:06 21.12.2020 (обновлено: 08:13 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.
Пожар произошел в одной из квартир на десятом этаже по улице Академика Павлова, дом 27, корпус 1.
"Площадь пожара составила 45 квадратных метров. После проверки скорой из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб (взрослый)", — говорится в сообщении.
В 19:21 мск пожар был ликвидирован.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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