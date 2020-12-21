https://ria.ru/20201221/pozhar-1590290453.html

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-21T20:06

2020-12-21T20:06

2020-12-22T08:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.Пожар произошел в одной из квартир на десятом этаже по улице Академика Павлова, дом 27, корпус 1."Площадь пожара составила 45 квадратных метров. После проверки скорой из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб (взрослый)", — говорится в сообщении.В 19:21 мск пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20201221/pozhar-1590155425.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия