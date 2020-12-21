Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро
Тематический поезд серии "Еж" запустили на Кольцевой линии метро.
Тематический поезд серии "Еж" запустили на Кольцевой линии метро.
Кабину машиниста новогоднего состава венчает светящийся бант.
Кабину машиниста новогоднего состава венчает светящийся бант.
Снаружи и внутри вагоны украшают еловые ветви и снегири.
Снаружи и внутри вагоны украшают еловые ветви и снегири.
На окнах — объемные снежинки и новогодние шарики.
На окнах — объемные снежинки и новогодние шарики.
В вагонах мерцают лампочки и гирлянды.
Потолок сияет красными и золотыми звездами.
Новогодний состав будет курсировать до восьмого января включительно.
Новогодний состав будет курсировать до восьмого января включительно.
Поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в полчаса.
Поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в полчаса.
В рабочие дни "Еж" будет выходить на линию в 6.47 и радовать пассажиров до 21.00.
В рабочие дни "Еж" будет выходить на линию в 6.47 и радовать пассажиров до 21.00.
В выходные праздничный поезд начнет маршрут в 8.30, а закончит около 19.30.
В выходные праздничный поезд начнет маршрут в 8.30, а закончит около 19.30.