Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201221/poezd-1590243688.html
Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро
Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро
В канун Нового года в столичной подземке вышел на маршрут праздничный поезд. Сияющий цветными огнями состав "Еж" и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:30
2020-12-21T16:37
новый год—2021
москва
московский метрополитен
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590241102_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b66091b9dc9c375571f2d08e734193d5.jpg
В канун Нового года в столичной подземке вышел на маршрут праздничный поезд. Сияющий цветными огнями состав "Еж" и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590241102_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ffac3a9131bc02ac532cc0eba8302b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московский метрополитен, фото, фото

Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро

16:30 21.12.2020 (обновлено: 16:37 21.12.2020)
 
Читать ria.ru в
В канун Нового года в столичной подземке вышел на маршрут праздничный поезд. Сияющий цветными огнями состав "Еж" и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Тематический поезд серии "Еж" запустили на Кольцевой линии метро.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
1 из 10

Тематический поезд серии "Еж" запустили на Кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Кабину машиниста новогоднего состава венчает светящийся бант.

Новогодний поезд серии Ёж в Московском метрополитене
2 из 10

Кабину машиниста новогоднего состава венчает светящийся бант.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Снаружи и внутри вагоны украшают еловые ветви и снегири.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
3 из 10

Снаружи и внутри вагоны украшают еловые ветви и снегири.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На окнах — объемные снежинки и новогодние шарики.

Вагон новогоднего поезда серии Ёж в Московском метрополитене
4 из 10

На окнах — объемные снежинки и новогодние шарики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В вагонах мерцают лампочки и гирлянды.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
5 из 10

В вагонах мерцают лампочки и гирлянды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Потолок сияет красными и золотыми звездами.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
6 из 10

Потолок сияет красными и золотыми звездами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодний состав будет курсировать до восьмого января включительно.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
7 из 10

Новогодний состав будет курсировать до восьмого января включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в полчаса.

Вагон новогоднего поезда серии Ёж в Московском метрополитене
8 из 10

Поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно раз в полчаса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В рабочие дни "Еж" будет выходить на линию в 6.47 и радовать пассажиров до 21.00.

Пассажиры в вагоне новогоднего поезда серии Ёж Московского метрополитена
9 из 10

В рабочие дни "Еж" будет выходить на линию в 6.47 и радовать пассажиров до 21.00.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В выходные праздничный поезд начнет маршрут в 8.30, а закончит около 19.30.

Новогодний поезд серии Ёж в Московском метрополитене
10 из 10

В выходные праздничный поезд начнет маршрут в 8.30, а закончит около 19.30.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Новый год—2021МоскваМосковский метрополитенФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния