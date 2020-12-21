https://ria.ru/20201221/poezd-1590243688.html

Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро

Поезд в 2021 год: "Еж" с гирляндами и снегирями в московском метро

В канун Нового года в столичной подземке вышел на маршрут праздничный поезд. Сияющий цветными огнями состав "Еж" и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:30

2020-12-21T16:30

2020-12-21T16:37

новый год—2021

москва

московский метрополитен

фото

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В канун Нового года в столичной подземке вышел на маршрут праздничный поезд. Сияющий цветными огнями состав "Еж" и его первые пассажиры — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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