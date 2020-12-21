https://ria.ru/20201221/podmoskove-1590209102.html

В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19

В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19

Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:31

2020-12-21T13:31

2020-12-21T13:35

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что при поступлении в больницу у мужчины диагностировали 75-процентное поражение лёгких.Врач рассказал, что на фоне буллезной болезни лёгких, проявляющейся появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом, во время нахождения пациента на ИВЛ, у него остановилось сердце. Во время попыток его реанимировать, которые продолжались почти 15 минут, у мужчины произошло еще шесть остановок сердца.Всего пациент провёл в больнице 4 месяца. На данный момент он выписан домой и продолжает восстановление, рассказали в региональном минздраве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/oschuschenie-1588354066.html

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