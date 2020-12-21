В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19
13:31 21.12.2020 (обновлено: 13:35 21.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что при поступлении в больницу у мужчины диагностировали 75-процентное поражение лёгких.
"Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью второй степени и поражением легких около 75%. Его состояние требовало подключения к ИВЛ. Ситуация осложнялась тяжелым сопутствующим заболеванием мужчины – буллезной болезнью легких", – рассказал анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Ногинской больницы Роман Утешев, слова которого приводятся в сообщении.
Врач рассказал, что на фоне буллезной болезни лёгких, проявляющейся появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом, во время нахождения пациента на ИВЛ, у него остановилось сердце. Во время попыток его реанимировать, которые продолжались почти 15 минут, у мужчины произошло еще шесть остановок сердца.
Всего пациент провёл в больнице 4 месяца. На данный момент он выписан домой и продолжает восстановление, рассказали в региональном минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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