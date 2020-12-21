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В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19
В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19
Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:31
2020-12-21T13:35
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что при поступлении в больницу у мужчины диагностировали 75-процентное поражение лёгких.Врач рассказал, что на фоне буллезной болезни лёгких, проявляющейся появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом, во время нахождения пациента на ИВЛ, у него остановилось сердце. Во время попыток его реанимировать, которые продолжались почти 15 минут, у мужчины произошло еще шесть остановок сердца.Всего пациент провёл в больнице 4 месяца. На данный момент он выписан домой и продолжает восстановление, рассказали в региональном минздраве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье спасли перенесшего семь остановок сердца больного COVID-19

13:31 21.12.2020 (обновлено: 13:35 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пациента с COVID-19, перенёсшего семь остановок сердца, спасли врачи Ногинской центральной районной больницы Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что при поступлении в больницу у мужчины диагностировали 75-процентное поражение лёгких.

"Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью второй степени и поражением легких около 75%. Его состояние требовало подключения к ИВЛ. Ситуация осложнялась тяжелым сопутствующим заболеванием мужчины – буллезной болезнью легких", – рассказал анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Ногинской больницы Роман Утешев, слова которого приводятся в сообщении.

Врач рассказал, что на фоне буллезной болезни лёгких, проявляющейся появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом, во время нахождения пациента на ИВЛ, у него остановилось сердце. Во время попыток его реанимировать, которые продолжались почти 15 минут, у мужчины произошло еще шесть остановок сердца.
Всего пациент провёл в больнице 4 месяца. На данный момент он выписан домой и продолжает восстановление, рассказали в региональном минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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