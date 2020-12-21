https://ria.ru/20201221/podderzhka-1590214924.html

МСП Банк и CTRL Лизинг совместно поддержат самозанятых автоперевозчиков

МСП Банк и CTRL Лизинг совместно поддержат самозанятых автоперевозчиков

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с лизинговой компанией "Контрол (CTRL) Лизинг" запускают совместную программу финансирования самозанятых... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:50

2020-12-21T13:50

2020-12-21T13:50

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с лизинговой компанией "Контрол (CTRL) Лизинг" запускают совместную программу финансирования самозанятых предпринимателей в сфере автотранспортных перевозок, сообщает пресс-служба банка.Целью программы является повышение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам для развития и поддержания транспортной инфраструктуры и собственной логистики, отмечается в сообщении.Двухуровневая программа поддержки подразумевает предоставление самозанятому предпринимателю кредита для финансирования затрат, связанных с приобретением в лизинг автотранспорта (например, автомобиля для работы в такси или осуществления курьерской доставки). Ставка по кредиту составляет 6,25% годовых, сумма кредита – от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей на срок до 3 лет. В качестве обеспечения по кредиту выступает поручительство лизинговой компании.В то же время CTRL Лизинг предлагает предпринимателям льготные условия лизинга, в частности, минимальный первоначальный платеж – от 5%. Также клиент при использовании продукта получает комплекс технологичных инновационных решений, таких как оснащение автотранспротного средства телематическим оборудованием, которое позволяет контролировать безопасность вождения, эффективность эксплуатации, а также - техническое состояние автомобиля.Для получения финансирования по совместной программе МСП Банка и CTRL Лизинг требуется минимальный пакет документов, а все необходимые действия проведут сотрудники лизинговой компании, используя дистанционные каналы связи.

https://ria.ru/20201209/kredit-1588389921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк