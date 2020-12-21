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Липецкая область
https://ria.ru/20201221/podderzhka-1590200840.html
Липецкие власти поддержат бизнес, трудоустроивший инвалидов
Липецкие власти поддержат бизнес, трудоустроивший инвалидов
Власти Липецкой области поддержат бизнесменов региона, которые трудоустраивают инвалидов, они смогут получить грант в 2021 году в размере до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:53
2020-12-21T12:53
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области поддержат бизнесменов региона, которые трудоустраивают инвалидов, они смогут получить грант в 2021 году в размере до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам встречи с предпринимателями области.По словам главы региона, средства на финансовую поддержку предпринимателей Липецкая область получит из федерального бюджета.Артамонов отметил, что основными темами встречи с бизнесменами стали социальные инициативы и поддержка перспективных направлений. Бизнесмены поделились идеями по развитию туризма в регионе, предложили открыть площадку для автомногоборья, где состязаться в автомастерстве смогут взрослые и дети из разных регионов России, а также выступили с инициативой организации службы доставки фермерских продуктов.
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игорь артамонов, липецкая область

Липецкие власти поддержат бизнес, трудоустроивший инвалидов

12:53 21.12.2020
 
CC0 / / Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области поддержат бизнесменов региона, которые трудоустраивают инвалидов, они смогут получить грант в 2021 году в размере до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам встречи с предпринимателями области.
По словам главы региона, средства на финансовую поддержку предпринимателей Липецкая область получит из федерального бюджета.
Артамонов отметил, что основными темами встречи с бизнесменами стали социальные инициативы и поддержка перспективных направлений. Бизнесмены поделились идеями по развитию туризма в регионе, предложили открыть площадку для автомногоборья, где состязаться в автомастерстве смогут взрослые и дети из разных регионов России, а также выступили с инициативой организации службы доставки фермерских продуктов.
"Сегодня прозвучали свежие идеи и предложения, многие мы обязательно поддержим. Качественный сервис, развитие спорта и туризма, новые рабочие места – нам интересны проекты, которые смогут улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:29Липецкая область
Липецкая область — в тройке инвестиционно-надежных российских регионов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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