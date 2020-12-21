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Липецкие власти поддержат бизнес, трудоустроивший инвалидов
Липецкие власти поддержат бизнес, трудоустроивший инвалидов
Власти Липецкой области поддержат бизнесменов региона, которые трудоустраивают инвалидов, они смогут получить грант в 2021 году в размере до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:53
2020-12-21T12:53
2020-12-21T12:53
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области поддержат бизнесменов региона, которые трудоустраивают инвалидов, они смогут получить грант в 2021 году в размере до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам встречи с предпринимателями области.По словам главы региона, средства на финансовую поддержку предпринимателей Липецкая область получит из федерального бюджета.Артамонов отметил, что основными темами встречи с бизнесменами стали социальные инициативы и поддержка перспективных направлений. Бизнесмены поделились идеями по развитию туризма в регионе, предложили открыть площадку для автомногоборья, где состязаться в автомастерстве смогут взрослые и дети из разных регионов России, а также выступили с инициативой организации службы доставки фермерских продуктов.
https://ria.ru/20201218/lipetskaya-1589930764.html
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игорь артамонов, липецкая область