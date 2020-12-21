В Хабаровском крае ученые обнаружили среди петроглифов изображение лося
09:43 21.12.2020 (обновлено: 09:44 21.12.2020)
© Фото : КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культурыИзображение лося, выявленное в декабре 2020 среди петроглифов на реке Кия в Хабаровском крае
© Фото : КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры
ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Археологи КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры" выявили среди петроглифов в окрестностях посёлка Переяславка на реке Кия в Хабаровском крае уникальное изображение лося, выполненное в рентгеновском стиле, сообщается на сайте центра.
Петроглифы на реке Кия входят в Амуро-Уссурийскую провинцию наскального искусства Дальневосточного региона. Она сформирована первобытными памятниками, расположенными у сел Сикачи – Алян, Шереметьево в Вяземском районе и местечка Чертово Плесо на реке Кия (Киинская писаница) в Хабаровском крае. Еще советский археолог Алексей Окладников в своих работах описал 13 древних личин (стилизованные изображения человеческих лиц) на Кие.
"В декабре в процессе мониторинга состояния петроглифов на базальтовых скалах на берегу реки Кия с использованием методик фотограмметрии и анализа пространственных данных археологами было выявлено изображение лося, выполненное в рентгеновском стиле. Обнаружить фактически затёртое древнее изображение помогли новые технологии. Такие рисунки лосей уже описаны в Сикачи-Аляне и около села Шереметьево. На Кие же были известны только личины", - сообщает центр.
© Фото : КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культурыИзображение лося, выявленное в декабре 2020 среди петроглифов на реке Кия в Хабаровском крае
© Фото : КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры
Изображение лося, выявленное в декабре 2020 среди петроглифов на реке Кия в Хабаровском крае
По информации археологов, обнаруженное изображение лося по стилю и технике соответствует традициям, бытовавшим в этом регионе в древности. Оно выполнено на вертикально расположенном участке скальной поверхности методом пикетажа. На корпусе животного четко определяются знаки, изображающие скелет и внутренние органы. "Сам рисунок выглядит очень динамично, массивное животное словно вытянулось в струну, древнему автору прекрасно удалось передать его напряжение", - дополняют археологи.
27 декабря 2019, 10:29НаукаПетроглифы у села Сикачи-Алян признали особо ценным объектом
Петроглифы Сикачи-Аляна (Амурские) - изображения на поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево (Хабаровский район Хабаровского края). Внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранние петроглифы относятся к неолитической осиповской культуре (XII-IX тысячелетия до нашей эры), были выдолблены каменными орудиями. Археологи предполагают, что дикие лошади, изображённые на валунах, водились в Приамурье только в ледниковый период. Встречается и изображение мамонта. Всего сделано около 300 научных описаний отдельных наскальных изображений.
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